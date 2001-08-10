Сахалинская библиотека организует вечер, посвященный 80-летию Победы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

7 мая в главной библиотеке Сахалина состоится тематический вечер, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили ТИА "Острова" в СахОУНБ, мероприятие начнется в 16:00 и станет значимым событием для жителей региона, желающих вспомнить героические страницы истории.

В юбилейный год Сахалинская областная универсальная научная библиотека (СахОУНБ) подготовила уникальный комплект открыток под названием "Строки, опалённые войной". Эти открытки созданы на основе материалов из коллекции "Издания военных лет 1941-1945 гг.", которая включает в себя не только книжные издания, но и редкие листовые документы, выпущенные в 1944-1945 годах в типографии Политического Управления Черноморского флота в Севастополе. Эти документы, предназначенные для оформления краснофлотских газет и местного радиовещания, представляют собой уникальный исторический материал, отражающий события того времени и атмосферу военных лет.

В комплект открыток вошли 14 стихотворений, написанных как профессиональными поэтами, так и участниками боевых действий, такими как офицеры и старшины Черноморского флота. На вечернем мероприятии гости смогут ознакомиться с обзором коллекции "Издания военных лет 1941-1945 гг.", услышать стихи из листовых документов, а также насладиться музыкальными композициями, которые добавят атмосферу торжества. Литературно-музыкальный вечер пройдет в конференц-зале СахОУНБ, и организаторы уверены, что он станет важным вкладом в сохранение памяти о героизме и мужестве фронтовиков.