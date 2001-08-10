В Южно-Сахалинске прошел VI фестиваль семейного чтения "Книжный парк"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской областной детской библиотеке проводился VI фестиваль семейного чтения "Книжный парк". На всех трех этажах библиотеки работали разнообразные площадки, посвященные жизни и творчеству А.П. Чехова.
"Радует разнообразие площадок, созданных специально для каждой категории участников. Здесь все нашли себе занятие по душе - будь то увлекательные мастер-классы, интерактивные лекции или творческие встречи с авторами. Такой подход позволяет привлечь внимание широкой аудитории и показать, насколько чтение может быть интересным и захватывающим", - сказала министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Владимировна Лаврик.
Но самое важное - это возможность провести время всей семьей, погружаясь в мир книг вместе с детьми. Чтение объединяет поколения, способствует развитию воображения и расширению кругозора. Мы часто забываем, как важно делиться этими моментами с нашими близкими, ведь именно через такие совместные переживания формируются теплые воспоминания и крепкие семейные связи.
АНО "Центр чтения" и компания "Джи Эс групп", которые наряду с Сахалинской областной детской библиотекой являются организаторами фестиваля, считают главной миссией "Книжного парка" необходимость наглядно продемонстрировать, что чтение - уникальный способ объединить семью. На фестивале было интересно всем: детям и подросткам, их мамам и папам, бабушкам и дедушкам.
Более 20 творческих мастерских ждали читателей в этот день. Иммерсивный театр для малышей "Каштанка и её друзья" перенес участников под купол цирка. Мастерская "Бром Исаевич в деле" рассказала о профессиях XIX века, которые встречаются на страницах книг Чехова. Игротека "Семья Ч" научила правилам старинного лото и других игр, за которыми засиживались допоздна близкие писателя.
Подростки смогли попробовать себя в роли художников комиксов на площадке "Чехов-комикс-тур: приключение на Сахалине". Увидеть ожившие рассказы "Чехов Live" помогли юные артисты театральной студии "Остров" Дворца детского и юношеского творчества г. Южно-Сахалинска. Интерактивная песочница от команды "Джи Эс групп" дала возможность погрузиться в островную топонимику: читатели сами смогли построить пик Чехова из песка. Приручить искусственный интеллект можно было на площадке "Чехов в цифровой палитре: рисуем с помощью ИИ". Еще гости фестиваля смогли заполнить карточку переписи своей семьи, как это делал Антон Павлович в XIX веке - самыми настоящими перьями.
Организаторы выражают отдельную благодарность коллегам из литературно-художественного музея книги А.П. Чехова "Остров Сахалин": интерактивная выставка "Сахалинская зима А.П. Чехова", разработанная музейщиками, познакомила участников фестиваля с письмами классика и его друзей, в которых отражена работа над книгой о Сахалине.
На фестиваль были приглашены специальные гости - известные писатели, работающие для детской и юношеской аудитории: Нина Дашевская, Александра Зайцева, а также гость из Минска - Павел Гушинец. Они провели встречи с читателями; все желающие взяли у гостей автографы, в том числе, на их книгах: на первом этаже библиотеки работала книжная ярмарка лучших издательств страны.
Накануне фестиваля, 14 марта, состоялась профессиональная программа для специалистов детского и юношеского чтения региона. Свои разработки представили приглашённые эксперты: Центральной городской детской библиотеки им. А.П. Гайдара (г. Москва), библиотеки г. Шахтёрск (ДНР), Хабаровской краевой детской библиотеки им. Н.Д. Наволочкина, Сахалинской областной специальной библиотеки для слепых и др. В режиме интенсивных практикумов они поделились опытом и обучили актуальным приёмам популяризации семейного чтения.
Фестиваль семейного чтения "Книжный парк" с 2022 года объединяет читателей и книжных профессионалов, формируя сообщество читающих семей на Сахалине. Книжное событие стало уникальной для региона формой партнёрства, в котором учреждения культуры, НКО, IT-компании, экопросветители, представители бизнеса создают новые формы продвижения семейного чтения и традиционных духовно-нравственных ценностей.
Темами "Книжного парка" становятся юбилеи русских классиков, значимые даты в истории и культуре нашей страны. В рамках фестиваля разрабатывается не менее 20 тематических книжных площадок, на которых организаторы знакомят родителей с современными методами приобщения к чтению, наглядно показывая, что читать с ребёнком - это здорово! Проводятся встречи с современными авторами детской и подростковой литературы, ярмарка лучших российских издательств. Для специалистов чтения региона организуется профессиональная программа. Приглашённые эксперты делятся опытом в режиме интенсивных практикумов, обучают актуальным приёмам популяризации семейного чтения.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
10:02 Сегодня В Южно-Сахалинске активизировались мошенники, представляющиеся сотрудниками водоканала
09:30 Сегодня На 64% выросло количество приглашений на работу подросткам в Сахалинской области
09:33 Сегодня В Южно-Сахалинске прошел VI фестиваль семейного чтения "Книжный парк"
09:56 Сегодня 380 нарушений правил дорожного движения пресечено на Сахалине за выходные дни
10:49 12 Марта На Сахалине водитель без правд устроил жуткую аварию с погибшими
09:58 10 Марта Сахалинцам расскажут об островной медицине в период COVID-19
15:48 12 Марта На Сахалине продолжается работа по выдворению нелегальных гостей
09:40 12 Марта Сахалинцам расскажут о том, как не тревожиться
10:49 12 Марта На Сахалине водитель без правд устроил жуткую аварию с погибшими
09:39 28 Февраля В 2024 году 17 сахалинских работодателей получили компенсацию за трудоустройство граждан по программе субсидирования найма
14:46 7 Марта В Южно-Сахалинске будут судить застройщика, который собирал деньги, но дома не строил
15:04 6 Марта В аэровокзале "Южно-Сахалинск" тестируют новый метод посадки и высадки пассажиров
Выбор редакции
- 09:33 Сегодня В Южно-Сахалинске прошел VI фестиваль семейного чтения "Книжный парк"
- 11:04 14 Марта Сахалинские школьники проверили свои знания о событиях 1942 года
- 09:40 12 Марта Сахалинцам расскажут о том, как не тревожиться
- 09:39 11 Марта В России впервые выберут лучшего "Земского почтальона"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как по-вашему, на Сахалине в последние годы изменился климат?