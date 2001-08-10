В Южно-Сахалинске прошел VI фестиваль семейного чтения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской областной детской библиотеке проводился VI фестиваль семейного чтения "Книжный парк". На всех трех этажах библиотеки работали разнообразные площадки, посвященные жизни и творчеству А.П. Чехова.

"Радует разнообразие площадок, созданных специально для каждой категории участников. Здесь все нашли себе занятие по душе - будь то увлекательные мастер-классы, интерактивные лекции или творческие встречи с авторами. Такой подход позволяет привлечь внимание широкой аудитории и показать, насколько чтение может быть интересным и захватывающим", - сказала министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Владимировна Лаврик.

Но самое важное - это возможность провести время всей семьей, погружаясь в мир книг вместе с детьми. Чтение объединяет поколения, способствует развитию воображения и расширению кругозора. Мы часто забываем, как важно делиться этими моментами с нашими близкими, ведь именно через такие совместные переживания формируются теплые воспоминания и крепкие семейные связи.

АНО "Центр чтения" и компания "Джи Эс групп", которые наряду с Сахалинской областной детской библиотекой являются организаторами фестиваля, считают главной миссией "Книжного парка" необходимость наглядно продемонстрировать, что чтение - уникальный способ объединить семью. На фестивале было интересно всем: детям и подросткам, их мамам и папам, бабушкам и дедушкам.

Более 20 творческих мастерских ждали читателей в этот день. Иммерсивный театр для малышей "Каштанка и её друзья" перенес участников под купол цирка. Мастерская "Бром Исаевич в деле" рассказала о профессиях XIX века, которые встречаются на страницах книг Чехова. Игротека "Семья Ч" научила правилам старинного лото и других игр, за которыми засиживались допоздна близкие писателя.

Подростки смогли попробовать себя в роли художников комиксов на площадке "Чехов-комикс-тур: приключение на Сахалине". Увидеть ожившие рассказы "Чехов Live" помогли юные артисты театральной студии "Остров" Дворца детского и юношеского творчества г. Южно-Сахалинска. Интерактивная песочница от команды "Джи Эс групп" дала возможность погрузиться в островную топонимику: читатели сами смогли построить пик Чехова из песка. Приручить искусственный интеллект можно было на площадке "Чехов в цифровой палитре: рисуем с помощью ИИ". Еще гости фестиваля смогли заполнить карточку переписи своей семьи, как это делал Антон Павлович в XIX веке - самыми настоящими перьями.

Организаторы выражают отдельную благодарность коллегам из литературно-художественного музея книги А.П. Чехова "Остров Сахалин": интерактивная выставка "Сахалинская зима А.П. Чехова", разработанная музейщиками, познакомила участников фестиваля с письмами классика и его друзей, в которых отражена работа над книгой о Сахалине.

На фестиваль были приглашены специальные гости - известные писатели, работающие для детской и юношеской аудитории: Нина Дашевская, Александра Зайцева, а также гость из Минска - Павел Гушинец. Они провели встречи с читателями; все желающие взяли у гостей автографы, в том числе, на их книгах: на первом этаже библиотеки работала книжная ярмарка лучших издательств страны.

Накануне фестиваля, 14 марта, состоялась профессиональная программа для специалистов детского и юношеского чтения региона. Свои разработки представили приглашённые эксперты: Центральной городской детской библиотеки им. А.П. Гайдара (г. Москва), библиотеки г. Шахтёрск (ДНР), Хабаровской краевой детской библиотеки им. Н.Д. Наволочкина, Сахалинской областной специальной библиотеки для слепых и др. В режиме интенсивных практикумов они поделились опытом и обучили актуальным приёмам популяризации семейного чтения.

Фестиваль семейного чтения "Книжный парк" с 2022 года объединяет читателей и книжных профессионалов, формируя сообщество читающих семей на Сахалине. Книжное событие стало уникальной для региона формой партнёрства, в котором учреждения культуры, НКО, IT-компании, экопросветители, представители бизнеса создают новые формы продвижения семейного чтения и традиционных духовно-нравственных ценностей.

Темами "Книжного парка" становятся юбилеи русских классиков, значимые даты в истории и культуре нашей страны. В рамках фестиваля разрабатывается не менее 20 тематических книжных площадок, на которых организаторы знакомят родителей с современными методами приобщения к чтению, наглядно показывая, что читать с ребёнком - это здорово! Проводятся встречи с современными авторами детской и подростковой литературы, ярмарка лучших российских издательств. Для специалистов чтения региона организуется профессиональная программа. Приглашённые эксперты делятся опытом в режиме интенсивных практикумов, обучают актуальным приёмам популяризации семейного чтения.