В Южно-Сахалинске состоится концерт флейтовой музыки "Вдохновение"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
11 декабря 2024 года в 17:00 в концертном зале Сахалинской областной детской библиотеки (пр. Мира, 244) состоится концерт-лекция флейтовой музыки «Вдохновение» на которой зрители узнают об истории возникновения музыкального инструмента, услышат его и смогут посетить книжную выставку связанную с тематикой концерта, рассказали ТИА "Острова" в музыкальной школе.
Учащиеся и преподаватели «Детской музыкальной школы №5 города Южно-Сахалинска» подготовили концертную программу, в которой будут звучать как классические произведения, так и современные композиции, созданные выдающимися композиторами: В.А. Моцартом, Л. Бетховеном, П.И. Чайковским. На сцене солисты и ансамбли разных составов продемонстрируют мастерство игры на духовых инструментах.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
08:57 Сегодня ВТБ спрогнозировал пик ставок по вкладам
09:41 Сегодня На Камчатке группа медведей увлеклась поеданием нерестящейся нерки и не ложатся в зимнюю спячку
- 10:28 Сегодня Островные чир спортсменки завоевали две медали на Всероссийских соревнованиях
11:02 Сегодня Почтовый ящик для писем Деду Морозу появился в Южно-Сахалинске
18:00 28 Ноября Бизнес зарабатывает на депозитах: объем средств на счетах сахалинских предпринимателей в ВТБ удвоился
17:33 29 Ноября Финал Кубка Сахалинской области по фигурному катанию стартовал в Южно-Сахалинске
11:16 28 Ноября На Сахалине сотрудница ломбарда два года обманывала владельца, украв в итоге более пяти миллионов рублей
14:14 29 Ноября В Южно-Сахалинске продолжается набор граждан на военную службу
11:11 13 Ноября Задержан сахалинец, подозреваемый в угоне машины с ребенком в салоне
- 08:03 20 Ноября Какие факторы формируют стоимость термопластавтомата
15:14 12 Ноября Аквакультуру на озере Буссе будет развивать компания из Санкт-Петербурга
10:47 5 Ноября В Сахалинской области проверили качество воды в морях, реках, водопроводе
Выбор редакции
- 11:27 Сегодня В Южно-Сахалинске состоится концерт флейтовой музыки "Вдохновение"
- 12:18 Вчера За неделю экспорт рыбопродукции из Приморья и Сахалина вырос более чем в три раза
- 17:33 2 Декабря На Сахалине открылась тематическая выставка
- 11:54 2 Декабря Сахалин увидел всероссийский турнир по греко-римской борьбе
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?