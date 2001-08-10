В Южно-Сахалинске состоится концерт флейтовой музыки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

11 декабря 2024 года в 17:00 в концертном зале Сахалинской областной детской библиотеки (пр. Мира, 244) состоится концерт-лекция флейтовой музыки «Вдохновение» на которой зрители узнают об истории возникновения музыкального инструмента, услышат его и смогут посетить книжную выставку связанную с тематикой концерта, рассказали ТИА "Острова" в музыкальной школе.

Учащиеся и преподаватели «Детской музыкальной школы №5 города Южно-Сахалинска» подготовили концертную программу, в которой будут звучать как классические произведения, так и современные композиции, созданные выдающимися композиторами: В.А. Моцартом, Л. Бетховеном, П.И. Чайковским. На сцене солисты и ансамбли разных составов продемонстрируют мастерство игры на духовых инструментах.