На Сахалине открылась тематическая выставка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мини-экспозиция, посвященная одному из лучших иллюстраторов детской книги ХХ века, открылась 2 декабря в главной библиотеке Сахалина и включает в себя богато иллюстрированные альбомы и книги о художнике разных лет издания. Творчество Юрия Васнецова является для многих поколений синоним сказки детства, дающее радость глазам и веселье душе, рассказали ТИА "Острова№ в СахОУНБ.

Самая ранняя из представленных книг – «Юрий Алексеевич Васнецов», вышедшая в печать 1961 году. Привлекает внимание «Русская сказка в творчестве Ю. А. Васнецова» (1971), большого формата, с яркими иллюстрациями. Откровением может стать каталог выставки «Васнецов Ю. А. Живопись. Рисунки. Автолитографии. Книжные иллюстрации. Театральные работы» (1985), открывающий для широкой публики признанного художника детской книги как самобытного живописца, творца пейзажей, портретов, натюрмортов.

Книга «Семейный архив. Юрий Васнецов» (2015) – биография, рассказанная через опубликованные письма художника, написанные с 1930-х по 1970-е годы и раскрывающие историю страны и художественную жизнь тех лет.

Автор предисловия Дмитрий Шеваров пишет: «Картинки Васнецова стали событием души прежде всего для взрослых. Они были первой вестью о самоценности мира домашнего, духовного, сокровенного. «Наивный» Васнецов вдруг отразил сложность народного мироощущения, огромное стремление к созиданию не только заводов, плотин и космодромов, а своего дома, родного гнезда. Страшная усталость от войн, революций и потрясений сделала людей крайне чувствительными ко всему уютному, домашнему, камерному. И Юрий Васнецов уловил эту сокровенную тягу, это ожидание, что кто-то придет и расскажет сказку о том, что всё будет хорошо».

Помимо книг, выставку украшают современные открытки. Праздничное настроение создает гирлянда разноцветных флажков. Все они – с васнецовскими героями сказок.

Открытки, текстиль, игрушки производятся в настоящее время внучками художника, миссия которых – сохранить наследие Васнецова и передать свою любовь растущим детям.

Выставка расположена в зале им. А.П. Чехова (2-й этаж СахОУНБ). Полюбоваться ей можно до 27 января. После экспонирования книги будут доступны в режим читального зала.