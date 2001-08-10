Сахалинцам прочитали лекцию о выдающемся летчике СССР Михаиле Водопьянове

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Лекция «Михаил Водопьянов. Первый летчик Сахалина» прошла в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 7 ноября, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Имя Михаила Водопьянова тесно связано с Сахалином, ведь именно он открыл воздушное сообщение между островом и материком, получившее неофициальное название «Трасса героев».

Старший научный сотрудник научно-редакционного отдела Сахалинского областного краеведческого музея, кандидат исторических наук Мария Лукоянова рассказала участникам мероприятия об интересных фактах, связанных с первым полетом Михаила Васильевича на Сахалин в январе 1930 года. Опираясь на документы из архивов Москвы и Южно-Сахалинска, материалы Сахалинского областного краеведческого музея, а также периодическую печать того времени, лектор отметила, что многие аспекты жизни и деятельности первого летчика острова остаются неизвестными.

Гости также узнали о трудностях, с которыми сталкивались экипажи — отсутствие карт, метеорологического обслуживания, инфраструктуры в местах посадки, а также самостоятельная заправка и ремонт самолетов.

В завершении встречи историк-краевед, путешественник и действительный член Сахалинского отделения Русского географического общества Константин Чепурный поделился информацией о том, что в 2023 году одна из гор Смирныховского района получила имя выдающегося летчика.