Выставка Российского этнографического музея открывается в Долинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Выставка «Люди одного очага. Образ семьи народов Евразии по материалам Российского этнографического музея» открывается в Долинском историко-краеведческом музее 6 ноября, рассказали ТИА "Острова" в муззее.
Выставочный проект «Люди одного очага» – это память поколений, запечатленная на 33 планшетах. Архивные фотографии, на которых изображены семьи, по задумке создателей сопровождаются пословицами и поговорками разных народов на тему семьи, актуальными и в наше время. Это свидетельствует о том, что для образа семьи как оплота для человека, не существует границ времени и географии.
Слово «семья» звучит по-разному у народов Евразии, но, известное каждому человеку с детства, оно объединяет всех: православных, мусульман, буддистов, шаманистов и атеистов, составляя основу их взаимопонимания и сотрудничества на протяжении столетий. Понятие «семья» в традиционном обществе народов Евразии было намного шире современного и была устойчиво связана с представлением о доме как родовом гнезде, объединившем судьбы и уклад жизни 3-4 поколений в пространстве жилища, двора, деревни, аула, стойбища.
Впервые в Южно-Сахалинске выставка «Люди одного очага. Образ семьи народов Евразии по материалам Российского этнографического музея» была представлена посетителям музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» в августе, в сентябре уникальные фотографии увидели пассажиры Международного аэропорта Южно-Сахалинска имени А. П. Чехова. Долинск станет первым районом Сахалина, где будет показана настоящая выставка, далее она отправится в путешествие по другим муниципальным образованиям региона.
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