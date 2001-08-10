Тихоокеанское
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09:54, | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают на выставку, посвященную творчеству Михаила Шолохова

Сахалинцев приглашают на выставку, посвященную творчеству Михаила Шолохова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Книжная выставка «Семейные ценности в художественных произведениях Михаила Александровича Шолохова» открылась в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 2 сентября, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Михаил Шолохов - советский писатель, журналист и киносценарист был признан великим писателем еще при жизни и стал единственным из пяти русских писателей, получивших Нобелевскую премию, будучи гражданином СССР.

В экспозиции представлены уникальные документы из основного фондохранения и из фонда особо ценных и редких документов. Среди экспонатов: малоформатный двухтомник «Донские рассказы», выпушенный в 1985 году издательством «Книга», третья книга романа «Тихий Дон», выпущенная в 1936 году, в Хабаровске в Дальневосточном государственном издательстве, а также издание «Тихий Дон» на немецком языке, выпущенное в 1930 году, в Берлине и многое другое.

Книжная выставка расположена в зале каталогов (2-й этаж Сахалинской областной универсальной научной библиотеки) и будет работать до 20 сентября.

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