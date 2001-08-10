Режиссер Джангир Сулейманов и писатель-фантаст Сергей Лукьяненко рассказали сахалинцам о новых

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске вчера завершился первый Чеховский фестиваль «Остров Сахалин», открывшийся 23 августа. Идею проведения этого праздника поддержал губернатор области Валерий Лимаренко, а инициатором и президентом фестиваля выступил Вячеслав Коновалов, куратор Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени Арсеньева, ведущий Радио России. Он собрал для поездки на Сахалин большую творческую команду из литераторов, издателей, кинематографистов и музыкантов. В их числе писатели Сергей Лукьяненко, Андрей Геласимов и Андрей Рубанов, поэты Анна Долгарева и Александр Пелевин, режиссер Джангир Сулейманов, музыкант Сергей Летов – всего около 30 ярких творческих личностей. Активное участие в фестивале приняли и писатели Сахалина: Николай Тарасов, Анна Сафонова, Владимир Семенчик, Любовь Безбах и Денис Чернов.

В первый день гости фестиваля встречались с читателями в пяти городах юга острова и в селе Синегорск. А в субботу и воскресенье провели более 40 творческих встреч, мастер-классов и презентаций в фестивальных шатрах около Чехов-центра, в самом здании театра и в литературно-художественном музее книги Чехова.

Здесь звучали новые проза и поэзия, лекции о русских героях Дальнего Востока и обзоры новинок литературы, шли дискуссии о важнейших событиях истории и наших дней.

В программу третьего дня фестиваля вошли и кинопоказы. В кинотеатре «Октябрь» режиссер Джангир Сулейманов и писатель Сергей Лукьяненко провели творческую встречу «Смешарики снимают кино» и представили ребятам и их родителям новые серии культового мультсериала, который радует своих поклонников уже более 20 лет. Затем состоялся премьерный показ фильма «Пираты галактики Барракуда», снятый по сценарию гостя фестиваля, писателя Андрея Геласимова. Эту ленту сахалинцы увидели одними из первых в России. После кинопоказов зрители смогли пообщаться с авторами фильмов, задать им вопросы и взять автографы.

Свои новые поэтические сборники представили Анна Долгарева и Игорь Караулов. Писатель и драматург Ольга Погодина-Кузмина презентовала книгу «Золото Умальты», кстати, эта дальневосточная остросюжетная история уже воплощена на киноэкране. Легенда джаза Сергей Летов провел творческую встречу для поклонников этого музыкального направления.

Множество юных сахалинцев с удовольствием участвовали в детской программе фестиваля, встречались с любимыми авторами, приобретали полезные знания и навыки на мастер-классах и других увлекательных мероприятиях, связанных с книгами, чтением и, конечно же, с творчеством Антона Чехова.

Знаковый разговор состоялся в фойе второго этажа Чехов-центра, где заместитель полпреда ДФО Григорий Куранов, писатель-фантаст Сергей Лукьяненко и президент фестиваля Вячеслав Коновалов рассуждали на тему «Сахалинский дозор: остров будущего». Они говорили о новых горизонтах развития наших островов, о том, что такое истинная любовь к Родине, об огромном воспитательном значении литературы, о возможностях для сахалинских молодых авторов учится на литературных курсах, которые организовал Сергей Лукьяненко. Прямо на встрече прославленный писатель предложил начинающему сахалинскому автору Лане Земницкой, у которой вышли первые книги фантастики, приехать на его литературную мастерскую в Москву.

Григорий Куранов зачитал приветственное письмо заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. В нем, в частности, сказано: «Чеховский фестиваль собрал на Сахалине известных писателей, музыкантов, режиссеров, деятелей культуры – всех тех, кто говорит и пишет о России сегодня, кто расскажет нашим детям о нас, о работе по развитию Дальнего Востока и страны, сохранит подвиги бойцов, сражающихся в зоне специальной военной операции. Хочу сказать вам за это спасибо и пожелать всем участникам фестиваля удачи, новых открытий и ярких впечатлений от предстоящих творческих встреч».

Многие сахалинцы за эти выходные приобрели книги на двухдневной книжной ярмарке и смогли получить автографы приехавших на Сахалин писателей.

А завершил программу третьего дня фестиваля яркий концерт известной московской рок-группы «Зверобой».

Проект «Чеховский фестиваль «Остров Сахалин» получил грант Президентского фонда культурных инициатив, победив в конкурсе заявок по тематическому направлению «Великое русское слово». Поддержку фестивалю оказало правительство Сахалинской области и региональное министерство культуры и архивного дела.

Поскольку первый фестиваль показал, что такой формат праздника интересен и нужен многим сахалинцам, есть надежда, что он будет проходить в нашей области ежегодно.