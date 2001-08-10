На Сахалине открылась выставка к 225-летию Российско-американской компании

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Масштабный выставочный проект открылся в краеведческом музее 19 июля. «Под российским небесным флагом: к 225-летию Российско-американской компании» представила жителям и гостям города коллекцию предметов из собрания Сахалинского областного краеведческого музея, городского музея имени Григория Шелехова (Иркутская область) и фондов Архива внешней политики Российской империи, рассказали ТИА "Острова" в музее.

Дата открытия была выбрана не случайно – именно в этот день (по новому стилю) в 1799 году император Павел I утвердил создание объединенной «Под Высочайшим Его Императорского Величества покровительством Российской Американской компании».

С приветственным словом к гостям обратился сотрудник Иркутского государственного университета, доктор исторических наук, профессор и специалист по истории Сибири Вадим Петрович Шахеров:

«Поздравляю всех собравшихся с большим мероприятием. К моему великому сожалению, в Иркутске, где зародилась Российско-американская компания, никто, кроме нашего города-побратима Шелехова, не смог организовать какие-то проекты, связанные с ее 225-летием. И очень приятно, что музей на Сахалине не обошел стороной эту важную дату».

Согласно указу императора РАК получала монопольное право на пушной промысел, торговлю и открытие новых земель в северо-восточной части Тихого океана. Впоследствии она развернула активную торговую, научную и внешнеполитическую деятельность.

На рубеже XVIII и XIX веков новыми землями заинтересовались сибирские купцы, которые начали отправлять туда экспедиции за мехом бобров. Это было выгодным, но очень рискованным делом. Иркутский купец Григорий Шелехов, участвовавший в нескольких промысловых экспедициях, решил создать там постоянные поселения. Так начался процесс по созданию одной из самых крупных колониальных торговых компаний…

«Мы не случайно взялись за реализацию этого проекта – нам есть, что показать. Музей хранит великолепную коллекцию Курилороссии, которая как раз и рассказывает об истории Российско-американской компании и ее деятельности. А благодаря поддержке очень многих людей, мы смогли расширить этот проект и привлечь на острова специалистов из других городов, которые в течение работы выставки будут знакомить наших гостей с историей настоящего гиганта того времени», – рассказал директор Сахалинского областного краеведческого музея Юрий Юрьевич Алин.

Проект «Под российским небесным флагом» объединил немало людей, что стало возможным, благодаря инициативе губернатора Валерия Лимаренко, поддержке фонда «История Отечества» Российского исторического общества и грантовой поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области в рамках регионального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура».

«В первую очередь я хочу поблагодарить всех присутствующих за то, что вы в пятницу выбрали быть здесь, в краеведческом музее. Это особенно ценно, когда на улице такая хорошая погода, а впереди выходные. Также выражаю благодарность и людям, которые работали над этой непростой выставкой – с вашей стороны это настоящий подвиг», – обратилась к присутствующим Светлана Анатольевна Аленькова, заместитель министра культуры и архивного дела Сахалинской области.

Сопровождали торжественное мероприятие артисты Сахалинской филармонии: главный дирижер эстрадно-симфонического оркестра, композитор и скрипач-виртуоз Александр Лопатин и лауреат Всероссийских и международных конкурсов солистка Татьяна Ржевская.

Завершился вечер первой экскурсией, которую провела куратор выставки, заместитель директора по научно-просветительской работе Евгения Александровна Пашенцева.

А дальше – больше. Выставка «Под российским небесным флагом: к 225-летию Российско-американской компанииРо» будет работать до октября. За это время в краеведческом музее пройдут лекции местных и приглашенных специалистов, тематические мероприятия и экскурсии. Чтобы ничего не пропустить, следите за новостями на нашем официальном сайте и в социальных сетях.