В Южно-Сахалинске открывает очередной сезон Чеховский сквер
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Чеховский сквер открывает свой сезон и приглашает всех желающих 11 июля в 17:00 к музею книги. В этом году проект отмечает 10-летний юбилей – каждое лето любимое место отдыха горожан превращается в творческую площадку, на которой каждый может почувствовать себя художником, услышать выступление сахалинских артистов, приобрести изделия ручной работы на ярмарке и даже совершить конную поездку в настоящем фаэтоне, рассказали ТИА "Острова" в музее.
В этом сезоне открытие Чеховского сквера приходится на знаменательную дату – 11 июля 1890 года писатель впервые ступил на сахалинскую землю. По этому случаю жителей и гостей города ждёт насыщенная музыкально-художественная программа!
Чеховский сквер откроется в 17:00 – для зрителей выступят артисты Чехов-центра Елена Денисова и Заслуженный артист Сахалинской области Леонид Всеволодский. Творческими номерами украсят программу участники общественного движения «Сахалинский танцевальный мир» под руководством Татьяны Легковой.
На протяжение всего вечера в сквере будут проходить игры и викторины для детей и взрослых, посвящённые творчеству А. П. Чехова, а на ярмарке «На улице купеческой» можно будет приобрести сувениры на память. Партнёрами проекта станут областная универсальная научная библиотека и областная детская библиотека – её сотрудники проведут мастер-классы и интерактивные занятия.
Кроме того, в сквере появится «Живописная аллея», где пройдут мастер-классы островных художников – Натальи Дульцевой, Константина Колупаева и Екатерины Флоринской. Напомним, творческая инициатива сахалинцев получает поддержку в рамках стратегического проекта «Художники Сахалинской области», инициированного Губернатором Валерием Лимаренко.
Программа мероприятий Чеховского сквера
17:00 – 18:00
Открытие Чеховского сквера. Музыкальная программа
12:00 – 19:00
Работа ярмарки «На улице Купеческой». Жители и гости города могут приобрести работы сахалинских мастеров.
16:00 – 17:00
Мастер-классы от Областной детской библиотеки «Книжка-малышка» и «Бром Исаевич»
16:00 – 19:00
Работа площадок игры-путешествия «В поисках лета». В ходе игры дети знакомятся с произведениями А. П. Чехова и их персонажами.
Работа площадки игры «Маршрутом Чехова».
Работа площадки Сахалинской областной универсальной научной библиотеки.
16:00 – 19:00
Живописная аллея. Мастер-классы от сахалинских художников:
16:00 – 17:00 – мастер-класс от Натальи Дульцевой «Морской пейзаж»;
17:00 – 18:00 – мастер-класс от Константина Колупаева «Люпины»;
18:00 – 19:00 – мастер-класс о Катерины Флоринской «Летняя ночь».
16:00 и 18:00
Экскурсия «Перекрёсток времени». Пешеходная экскурсия по скверу, участники которой познакомятся с историей музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» и Сахалинского международного театрального центра им. А. П. Чехова, послушают рассказ о скульптурных композициях чеховского сквера.
16:00 – 18:00
Чеховская викторина в фаэтоне. Посетители музея смогут проверить свои знания о биографии А. П. Чехова в «интеллектуальном экипаже».
18:30 - 19:00
«Струны» души. Концерт сахалинской группы «7-я База»
Напомним, проект реализуется при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. Приглашаем всех на Телефон для справок: 43-65-09.
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