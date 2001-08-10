В Южно-Сахалинске открывает очередной сезон Чеховский сквер

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Чеховский сквер открывает свой сезон и приглашает всех желающих 11 июля в 17:00 к музею книги. В этом году проект отмечает 10-летний юбилей – каждое лето любимое место отдыха горожан превращается в творческую площадку, на которой каждый может почувствовать себя художником, услышать выступление сахалинских артистов, приобрести изделия ручной работы на ярмарке и даже совершить конную поездку в настоящем фаэтоне, рассказали ТИА "Острова" в музее.

В этом сезоне открытие Чеховского сквера приходится на знаменательную дату – 11 июля 1890 года писатель впервые ступил на сахалинскую землю. По этому случаю жителей и гостей города ждёт насыщенная музыкально-художественная программа!

Чеховский сквер откроется в 17:00 – для зрителей выступят артисты Чехов-центра Елена Денисова и Заслуженный артист Сахалинской области Леонид Всеволодский. Творческими номерами украсят программу участники общественного движения «Сахалинский танцевальный мир» под руководством Татьяны Легковой.

На протяжение всего вечера в сквере будут проходить игры и викторины для детей и взрослых, посвящённые творчеству А. П. Чехова, а на ярмарке «На улице купеческой» можно будет приобрести сувениры на память. Партнёрами проекта станут областная универсальная научная библиотека и областная детская библиотека – её сотрудники проведут мастер-классы и интерактивные занятия.

Кроме того, в сквере появится «Живописная аллея», где пройдут мастер-классы островных художников – Натальи Дульцевой, Константина Колупаева и Екатерины Флоринской. Напомним, творческая инициатива сахалинцев получает поддержку в рамках стратегического проекта «Художники Сахалинской области», инициированного Губернатором Валерием Лимаренко.

Программа мероприятий Чеховского сквера

17:00 – 18:00

Открытие Чеховского сквера. Музыкальная программа

12:00 – 19:00

Работа ярмарки «На улице Купеческой». Жители и гости города могут приобрести работы сахалинских мастеров.

16:00 – 17:00

Мастер-классы от Областной детской библиотеки «Книжка-малышка» и «Бром Исаевич»

16:00 – 19:00

Работа площадок игры-путешествия «В поисках лета». В ходе игры дети знакомятся с произведениями А. П. Чехова и их персонажами.

Работа площадки игры «Маршрутом Чехова».

Работа площадки Сахалинской областной универсальной научной библиотеки.

16:00 – 19:00

Живописная аллея. Мастер-классы от сахалинских художников:

16:00 – 17:00 – мастер-класс от Натальи Дульцевой «Морской пейзаж»;

17:00 – 18:00 – мастер-класс от Константина Колупаева «Люпины»;

18:00 – 19:00 – мастер-класс о Катерины Флоринской «Летняя ночь».

16:00 и 18:00

Экскурсия «Перекрёсток времени». Пешеходная экскурсия по скверу, участники которой познакомятся с историей музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» и Сахалинского международного театрального центра им. А. П. Чехова, послушают рассказ о скульптурных композициях чеховского сквера.

16:00 – 18:00

Чеховская викторина в фаэтоне. Посетители музея смогут проверить свои знания о биографии А. П. Чехова в «интеллектуальном экипаже».

18:30 - 19:00

«Струны» души. Концерт сахалинской группы «7-я База»

Напомним, проект реализуется при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области. Приглашаем всех на Телефон для справок: 43-65-09.