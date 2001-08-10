На Сахалине откроется выставка к 225-летию Российско-Американской компании
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В 2024 году исполняется 225 лет с момента основания Российско-американской компании (РАК), ставшей главным инструментом политики Российской империи по открытию, заселению, освоению Дальнего Востока и Русской Америки в конце XVIII–XIX вв, расссказали ТИА "Острова" в музее.
Сахалинский областной краеведческий музей приглашает жителей и гостей региона на выставку «Под российским небесным флагом: к 225-летию Российско-Американской компании».
В конце XVIII в. в целях организации экспедиций за пушным промыслом на Алеутские острова и Аляску стали образовываться совместные купеческие компании. В 1798 г. в Иркутске была создана Соединенная американская компания путем объединения нескольких торговых предприятий в одно.
(8) 19 июля 1799 г. указом императора Павла I Соединенная американская компания получила привилегии и официальное название – Под Высочайшим Его Императорского Величества покровительством Российская Американская компания. Компании были дарованы монопольное право на пушной промысел, торговля и открытие новых земель в северо-восточной части Тихого океана, она должна была представлять и защищать своими силами интересы России на Тихом океане.
РАК развернула активную торговую и внешнеполитическую деятельность. На территории ее постоянных поселений в Русской Америке были созданы судостроительные верфи, мастерские, мелкие ремесленные предприятия, компания вела добычу соли в Калифорнии и поставляла ее на Камчатку. В период с 1803 по 1840 г. РАК организовала около 25 экспедиций, среди которых – первая русская кругосветная экспедиция под руководством И.Ф. Крузенштерна. При активном участии РАК состоялись Амурская и Сахалинская экспедиции Г.И. Невельского.
На выставке будут представлены подлинные исторические экспонаты, редкие документы и художественные произведения из Сахалинского областного краеведческого музея, Городского музея Г.И. Шелехова (Иркутская область) и Архива внешней политики Российской империи.
Выставочный проект «Под российским небесным флагом: к 225-летию Российско-Американской компании» организован Сахалинским областным краеведческим музеем по поручению губернатора Валерия Лимаренко, при поддержке фонда «История Отечества» Российского исторического общества.
В рамках проекта будет проведен ряд мероприятий – лекций, мастер-классов, интерактивных занятий – при грантовой поддержке Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области в рамках регионального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура».
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