На Сахалине пройдут Дни кино и анимации Дальнего Востока

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 11 по 18 июля в малом зале ККЗ "Октябрь" состоится "Кинориум", который включает просмотр и обсуждение современных российских фильмов, а также встречи с учеными, фантастами, режиссерами и продюсерами.

Откроет «Кинориум» фантастический блокбастер «Сто лет тому вперед» 11 июля в 19:00 (2024, 6+).

12 июля:

20:00 – "Оливье и роботы", серия "Процесс" - сериал "Оливье и роботы" (сериал, режиссер: Сергей Наумов, 2022, 12+).

13-14 июля:

Жители и гости региона смогут посмотреть мультфильмы и художественные и документальные фильмы, снятые командами регионов Дальнего Востока.

13 июля:

12:00 - программа откроется фильмом «Тюлени Лоры Белоиван» (документальный, режиссер: Андрей Сидоров, регион: Приморский край, 2015, 12+,).

13:00 - «Жизнь Макара Явункодэ, путника из рода Дальних Людей» (документальный, Режиссер: Иван Кривогорницын, регион: республика Саха (Якутия), 2022, 12+)

13:45 - «Признание», (документальный, режиссеры: Пономарев Владимир, Лагерев Алексей, регион: республика Бурятия, 2022, 12+)

14:40 - «Не хороните меня без Ивана» (художественный, режиссер: Любовь Борисова, регион: Саха (Якутия), 2022, 12+)

17:00 – Спецпоказ. «Неспокойные ночи» — документальный сериал о добровольцах поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» (2023, 18+)

14 июля:

17:00 - «Там, где танцуют стерхи» (художественный, режиссер: Михаил Лукачевский, регион: республика Саха (Якутия), 2024, 6+).

12:00 - «Спина к спине» (Мультсериал, режиссер: команда «Мечталет», регион: Хабаровский край, 2020, 0+).

13:00 – блок анимации. В него вошли 2 мультфильма: «Мунха» (режиссер: команда «Тундра», регион: Якутия, 0+); «Бык холода» (режиссер: команда «Тундра», регион: Якутия, 0+).

13:30 - «Шанс» (художественный, режиссер: Денис Хашба, регион: Сахалинская область, 12+).

14:20 – «Кот» (художественный, режиссер: Денис Хашба, регион: Сахалинская область, 12+).

16 июля:

19:00 - День Московской школы кино. Короткометражные фильмы от выпускников МШК, а также фильм «Страсти по Матвею» (художественный, режиссер: Ильин Сергей, 2023, 16+)

17 июля:

14:00 - «Дневник Андрюши» (мультфильм, режиссер: Николай Данн, 2022, 6+).

14:10 – «Ян. Трогательная история» (мультфильм, режиссер Абель Голдфарб, 2018, 6+).

18 июля:

15:00 - «На линии старта» (документальный, режиссер: Николай Данн, 2022, 12+).

Вход на все мероприятия «Кинориума» свободный.

Билеты доступны в кассе «ККЗ «Октябрь» и на сайте https://sakhkino.ru/