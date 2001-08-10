В Южно-Сахалинске состоялась встреча с кинодраматургом, историком и тележурналистом Георгием Молокиным
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Встреча с кинодраматургом, историком и тележурналистом Георгием Молокиным в рамках V Фестиваля театров Дальнего Востока состоялась 21 июня в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Начав встречу с признания в любви Пушкину и Чехову Георгий Молокин прочитал стихотворение «Поэт», написанное в 1827 году. Журналист отметил, что это произведение раскрывает некоторые особенности характера «солнца русской поэзии», а год его написания стал для поэта важным и переломным.
В ходе мероприятия гости узнали о том, как перипетии судьбы, характера и любви повлияли на творчество поэта.
– Пушкин был на мой взгляд, необыкновенно любвеобилен и тема любви занимала в его жизни огромное значение. – подчеркнул Георгий Молокин.
На вечере прозвучало стихотворение «Я помню чудное мгновенье», посвященное А.П. Керн, с последующим анализом их взаимоотношений. Спикер упомянул версию о том, что это произведение могло быть адресовано императрице Елизавете Алексеевне. Также в исполнении Георгия Молокина прозвучали строки из романа «Евгений Онегин» – «Я вас любил: любовь еще, быть может…», посвященные А. А. Олениной.
Кроме прочего, гости узнали о южной ссылке поэта, во время которой он написал немало произведений, включая стихи, посвященные графине Е.К. Воронцовой, в которую был безответно влюблен, по мнению спикера:
– У Пушкина безответная любовь была самая сильная, и когда говорят, что Пушкин пронес вот эту любовь до конца совей жизни, потому и пронес, что она была безответной. – отметил Георгий Молокин.
Особое внимание было уделено последней любви поэта – Наталье Гончаровой. Георгий Молокин рассказал о ее сложном детстве, необычайной красоте и уме, ее верности мужу, роковой дуэли, семилетнему безбрачию после гибели поэта и последующей женитьбе с Петром Ланским.
В заключение встречи, Георгий Молокин подчеркнул уникальность творчества Александра Сергеевича Пушкина, отметив, что в его произведениях прослеживается русский характер и душа во всех их проявлениях:
– Пушкин – это наше все. – заключил тележурналист.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
14:48 Сегодня Самый большой спорткомплекс в Александровске-Сахалинском сдадут в этом году
09:37 Сегодня С начала года сахалинские родители детей с инвалидностью воспользовались 3036 дополнительными выходными днями для ухода за детьми
09:08 Сегодня На Камчатке утка "усыновила" чужих птенцов
10:22 Сегодня Бесплатную юридическую помощь окажут сахалинцам в областной научной библиотеке
15:12 19 Июня До прямой линии губернатора Сахалинской области остается два дня
14:56 18 Июня В Южно-Сахалинске проходят антинаркотические рейды
17:03 21 Июня Стали известны имена всех хедлайнеров юбилейных "Крыльев Сахалина"
14:20 19 Июня На набережной реки Рогатки в Южно-Сахалинске обустраивают амфитеатр
16:27 7 Июня В Сахалинской области появились цифровые карты для рыбаков-любителей
15:14 24 Мая Губернатор Валерий Лимаренко упростил порядок госпитализации в медучреждения
15:35 30 Мая Опубликован план праздничных мероприятий в Южно-Сахалинске на 1 июня
17:33 31 Мая В Амурской области сошел с рельсов грузовой состав
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?