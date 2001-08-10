В Южно-Сахалинске состоялась встреча с кинодраматургом, историком и тележурналистом Георгием Молокиным

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Встреча с кинодраматургом, историком и тележурналистом Георгием Молокиным в рамках V Фестиваля театров Дальнего Востока состоялась 21 июня в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Начав встречу с признания в любви Пушкину и Чехову Георгий Молокин прочитал стихотворение «Поэт», написанное в 1827 году. Журналист отметил, что это произведение раскрывает некоторые особенности характера «солнца русской поэзии», а год его написания стал для поэта важным и переломным.

В ходе мероприятия гости узнали о том, как перипетии судьбы, характера и любви повлияли на творчество поэта.

– Пушкин был на мой взгляд, необыкновенно любвеобилен и тема любви занимала в его жизни огромное значение. – подчеркнул Георгий Молокин.

На вечере прозвучало стихотворение «Я помню чудное мгновенье», посвященное А.П. Керн, с последующим анализом их взаимоотношений. Спикер упомянул версию о том, что это произведение могло быть адресовано императрице Елизавете Алексеевне. Также в исполнении Георгия Молокина прозвучали строки из романа «Евгений Онегин» – «Я вас любил: любовь еще, быть может…», посвященные А. А. Олениной.

Кроме прочего, гости узнали о южной ссылке поэта, во время которой он написал немало произведений, включая стихи, посвященные графине Е.К. Воронцовой, в которую был безответно влюблен, по мнению спикера:

– У Пушкина безответная любовь была самая сильная, и когда говорят, что Пушкин пронес вот эту любовь до конца совей жизни, потому и пронес, что она была безответной. – отметил Георгий Молокин.

Особое внимание было уделено последней любви поэта – Наталье Гончаровой. Георгий Молокин рассказал о ее сложном детстве, необычайной красоте и уме, ее верности мужу, роковой дуэли, семилетнему безбрачию после гибели поэта и последующей женитьбе с Петром Ланским.

В заключение встречи, Георгий Молокин подчеркнул уникальность творчества Александра Сергеевича Пушкина, отметив, что в его произведениях прослеживается русский характер и душа во всех их проявлениях:

– Пушкин – это наше все. – заключил тележурналист.