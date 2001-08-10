Третий уличный фестиваль прошел в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мероприятие, организованное Центром молодежных инициатив, началось с работы зоны развлечений, где каждый желающий мог проверить свою ловкость. Помимо этого, для гостей праздника была организована площадка обмена виниловыми пластинками "Смени пластинку", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Затем состоялась концертная программа: для гостей выступили Сергей Шевелёв и Александр Буторин с DJ&DRUM сэтом из популярных треков, гости из Холмска - группа "Bullet band" и южно-сахалинская музыкальная группа "ISKRIT". Участники музыкальных групп исполнили популярные хиты и авторские песни.

- Уличные фестивали - это возможность для нашей группы выступить и показать свое творчество новой аудитории. Люди, которые приходят на мероприятие, отзывчивые и открытые, - поделился участник группы "Bullet band" Матвей Сорокин.

Четвертый фестиваль планируется провести в сентябре в одном из скверов города.

- У нас достаточно большое количество скверов, которые в последние годы стали благоустроены. Мы наполняем эти пространства событийной и культурой жизнью, а также даём возможность нашей творческой молодежи показать себя, - рассказал директор Центра молодежных инициатив Олег Гортованов.

К участию в концертной программе приглашаются творческие коллективы, музыкальные группы и вокалисты. Чтобы стать участником концертной программы, нужно сообщить о своем желании по номеру телефона: 312-682 (доб. 9) или написать в сообщество ЦМИ во Вконтакте.