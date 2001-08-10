В Сахалинской области откроется выставка члена Союза художников России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

24 марта в 17.30 Сахалинский областной художественный музей приглашает на церемонию открытия персональной выставки члена ВТОО «Союз художников России», педагога Надежды Федотовой-Белых "Диалоги", рассказали ТИА "Острова" в музее.

На выставке «Диалоги» будет представлено более 60 живописных и графических работ, выполненных в разных жанрах и техниках.

В произведениях «Скалы Сахалина», «Одуванчики», «Тишина», «Старый дом» особо просматривается рождение стиля и ее индивидуального почерка, для которого характерен лаконизм, тоновая уравновешенность, введение различных декоративных элементов. Сахалин, как и Шикотан, стал для Надежды местом притяжения, морская тема ярко звучит в работах «Сахалин», «На закате дня», «Сахалинская рыбалка», «Морской натюрморт», «Духи Горобца» и многих других. Представлена также серия портретов сахалинских художников, среди которых и живописный портрет Р. Гороховой «Чай вдвоем» и выполненные в смешанной технике портреты Н. Кирюхиной «Любительница клубники», В. Метельского «Одинокая птица». Необыкновенно поэтичны женские образы в творчестве Надежды. Работы «Встреча», «Люпины», «Одуванчики», «Тишина» и «Берегини» раскрывают зрителям нежность, чистоту и очарование женской души.

Жизнь и судьба уроженки Ижевска Надежды Федотовой-Белых, становление её как художника, тесно связаны с Сахалинской областью.

Выпускница факультета искусств и дизайна Удмуртского государственного университета начала свою трудовую деятельность учителем рисования в селе Крабозаводском (о. Шикотан), там же состоялась первая персональная выставка. Переехав на Сахалин, она продолжила свою педагогическую деятельность в гимназии № 3 города Южно-Сахалинска, одновременно вдохновенно работая в своей легкой изящной ажурной графике.

С 2018 года Надежда является членом сахалинского регионального отделения ВТОО «Союз художников России».