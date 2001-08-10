Тихоокеанское
информационное агентство
3 Января 2023
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Каждый четвертый сахалинец считает, что события 2022 года не повлияли на компанию, где он работает

Каждый четвертый сахалинец считает, что события 2022 года не повлияли на компанию, где он работает

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

46% дальневосточников и жителей Сахалинской области, в частности, признались, что события 2022 года (СВО, санкционное давление, частичная мобилизация и т.д.) никак не отразились на их работе (по России в целом 28%). 4% отметили позитивное влияние, 35% - однозначно негативное, 16% - скорее негативное. Об этом говорят результаты опроса, который провела Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России. Опрос проводился в декабре 2022 года среди 4 060 соискателей.

Наиболее заметно события уходящего года отразились на карьере мужчин: среди них только 24% не заметили принципиального влияния внешних обстоятельств, тогда как среди женщин – 31%.

В профессиональном разрезе наиболее спокойно на СВО, санкционное давление, частичную мобилизацию и т.д. отреагировали представители сфер «Безопасность» и «Бухгалтерия» (сразу по 42% из них сообщили, что эти события никак не отразились на их работе), «Медицина, фармацевтика» (40%), «Рабочий персонал» (39%) и «Госслужба, НКО» (38%). Негативное влияние наиболее заметно проявилось в профессиональных сферах «Искусство, развлечения, массмедиа» (84%), «Маркетинг, реклама, PR» (83%), «ИТ, интернет, телеком» (75%), «Продажи» (73%), «Банки, инвестиции, лизинг» (72%).

На вопрос «Как отразились события 2022 года (СВО, санкционное давление, частичная мобилизация и т.д.) на вашей работе или на поиске работы» большинство дальневосточников (46%) сообщили, что не почувствовали каких-либо трудностей. 4% отметили позитивное влияние событий на их трудовую деятельность. Ещё 51% сообщил о негативных последствиях.

При этом только каждый четвертый из опрошенных (24%) дальневосточников рассказал, что события 2022 года никак не сказались на деятельности их компании-работодателя. Еще 4% полагают, что изменения этого года позитивно отразились на бизнесе, 57% - что влияние было негативным, а 16% затруднились ответить.

В целом нейтральная реакция бизнеса на 2022 год больше свойственна регионам Дальнего Востока (24%) и Сибири (23%), меньше – Москвы и Санкт-Петербурга (по 14%).

Кроме того, СВО, санкционное давление, частичная мобилизация и т.д. никак не отразилась на компании-работодателе по мнению 28% госслужащих и преподавателей/научных работников, а также 27% бухгалтеров и специалистов по безопасности.

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