Каждый четвертый сахалинец считает, что события 2022 года не повлияли на компанию, где он работает
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
46% дальневосточников и жителей Сахалинской области, в частности, признались, что события 2022 года (СВО, санкционное давление, частичная мобилизация и т.д.) никак не отразились на их работе (по России в целом 28%). 4% отметили позитивное влияние, 35% - однозначно негативное, 16% - скорее негативное. Об этом говорят результаты опроса, который провела Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России. Опрос проводился в декабре 2022 года среди 4 060 соискателей.
Наиболее заметно события уходящего года отразились на карьере мужчин: среди них только 24% не заметили принципиального влияния внешних обстоятельств, тогда как среди женщин – 31%.
В профессиональном разрезе наиболее спокойно на СВО, санкционное давление, частичную мобилизацию и т.д. отреагировали представители сфер «Безопасность» и «Бухгалтерия» (сразу по 42% из них сообщили, что эти события никак не отразились на их работе), «Медицина, фармацевтика» (40%), «Рабочий персонал» (39%) и «Госслужба, НКО» (38%). Негативное влияние наиболее заметно проявилось в профессиональных сферах «Искусство, развлечения, массмедиа» (84%), «Маркетинг, реклама, PR» (83%), «ИТ, интернет, телеком» (75%), «Продажи» (73%), «Банки, инвестиции, лизинг» (72%).
На вопрос «Как отразились события 2022 года (СВО, санкционное давление, частичная мобилизация и т.д.) на вашей работе или на поиске работы» большинство дальневосточников (46%) сообщили, что не почувствовали каких-либо трудностей. 4% отметили позитивное влияние событий на их трудовую деятельность. Ещё 51% сообщил о негативных последствиях.
При этом только каждый четвертый из опрошенных (24%) дальневосточников рассказал, что события 2022 года никак не сказались на деятельности их компании-работодателя. Еще 4% полагают, что изменения этого года позитивно отразились на бизнесе, 57% - что влияние было негативным, а 16% затруднились ответить.
В целом нейтральная реакция бизнеса на 2022 год больше свойственна регионам Дальнего Востока (24%) и Сибири (23%), меньше – Москвы и Санкт-Петербурга (по 14%).
Кроме того, СВО, санкционное давление, частичная мобилизация и т.д. никак не отразилась на компании-работодателе по мнению 28% госслужащих и преподавателей/научных работников, а также 27% бухгалтеров и специалистов по безопасности.
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