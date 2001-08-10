За неделю на экспорт оформили 618 партий рыбы из Приморья и с Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора оформило на экспорт 618 партий рыбы и морепродуктов общим весом более 11,3 тысячи тонн. Специалисты провели эту работу с 22 по 28 июня 2026 года на территории Приморского края и Сахалинской области.

За отчётный период ведомство оформило 344 ветеринарных сертификата формы 5i на дальневосточную продукцию водного промысла, которую отправляют за рубеж. Из этого числа на Сахалине выдали 7 сертификатов. На вывозимые за границу партии водных биологических ресурсов управление оформило 416 сертификатов здоровья, в том числе 11 – в Сахалинской области. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Приморского межрегионального управления Россельхознадзора, наибольшее количество сертификатов – 396 – предназначили для Китая. Ещё 18 сертификатов оформили для Республики Корея и 2 – для стран Евросоюза через Республику Корея.

Помимо экспортных документов, сотрудники управления оформили 174 сертификата при импортных перевозках. Должностные лица отобрали 268 проб от подконтрольной продукции. Из них 37 проб взяли по госзаданию, 15 – в рамках мониторинга, 5 – по усиленному контролю и 211 проб – по обращению владельцев продукции.