ВТБ предупредил о риске

Первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью ТАСС предостерег о возможных последствиях длительного нахождения российской экономики ниже своего потенциала. Он отметил, что такая ситуация может привести к возникновению "эффекта гистерезиса", когда экономическая система "запоминает" низкие уровни активности и теряет способность восстанавливаться.

По словам Пьянова, "эффект гистерезиса" можно сравнить с аккумулятором, который не заряжается выше определенного уровня. "Если экономика долго остается ниже своего потенциала, производительные силы могут 'разучиться' работать на более высоких показателях", — объяснил он.

Для предотвращения этого негативного сценария, по мнению Пьянова, необходимо ограничить срок жесткой денежно-кредитной политики и минимизировать время, когда экономика находится в состоянии ниже потенциала. Он добавил, что хотя экономика может находиться под давлением несколько месяцев для закрепления инфляционных ожиданий, превышение этого срока может привести к серьезным последствиям. "Если такая ситуация продлится год и более, риск возникновения эффекта гистерезиса существенно возрастает", — заключил он.