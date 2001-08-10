Приморье и Сахалина нарастили поставки рыбы в Китай и Корею

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Экспорт рыбы и морепродуктов из Приморья и с Сахалина вырос в 1,5 раза за неделю. С 18 по 24 мая 2026 года Россельхознадзор оформил на вывоз 686 партий продукции общим весом 37,5 тысячи тонн.

Как сообщили ТИА «Острова» в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, неделей ранее специалисты отправили за рубеж только 22,4 тысячи тонн. Всего с начала 2026 года ведомство проконтролировало экспорт 8,7 тысячи партий рыбы и морепродуктов весом 514,4 тысячи тонн.

За отчетную неделю специалисты оформили 257 ветеринарных сертификатов формы 5i на дальневосточную продукцию водного промысла. Сахалин выдал 27 из них. Также на вывозимые партии оформили 515 сертификатов здоровья – 49 из них приходятся на Сахалинскую область. Основные покупатели – Китай (363 сертификата), Республика Корея (146), Вьетнам (4) и страны Евросоюза через Корею (2). Кроме того, ведомство оформило 137 сертификатов формы 2 при импорте.

Специалисты отобрали 260 проб от подконтрольной продукции. 211 проб взяли по обращению владельцев продукции, 27 – в рамках мониторинга, 16 – по государственному заданию. Еще по три пробы отобрали по подозрению в нарушении ветеринарно-санитарных требований и по усиленному контролю.