На 9 километров вверх выбросил столб пепла вулкан Шивелуч на Камчатке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Утром 26 мая вулкан Шивелуч в очередной раз выбросил в небо пепел. Высота столба составила около 9 километров над уровнем моря, сообщает ТК "41 Регион".

Выброс произошёл в 07:26. Его зафиксировала камера, установленная на Приёмном центре Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН в посёлке Ключи.

На данный момент сообщений о выпадении пепла в населённых пунктах не поступало.

