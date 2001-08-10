ВТБ: средний и малый бизнес в шесть раз нарастил расчеты в юанях
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня основным торговым партнером России является КНР, свыше 95% расчетов между странами проходят в национальных валютах – рублях и юанях. Такие данные в апреле озвучил вице-премьер Алексей Оверчук. Со странами ЕАЭС доля расчетов в национальных валютах составляет 93 процентов, а с Индией — 90 процентов. «Ограничение доступа к основным резервным валютам и международным платежным системам продемонстрировала уязвимость экономики и вызвала необходимость поиска альтернативных путей», — пояснил он.
Банки также отмечают рост активную динамику расчетов в нацвалютах, в том числе – в сегменте среднего и малого бизнеса. Для предпринимателей Китай остается ключевым рынком, «что сопровождается ростом расчетов в юанях. Например, в апреле число таких операций в ВТБ выросло в шесть раз по сравнению с тем же месяцем прошлого года», – говорит отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ. На этом фоне банк второй раз за полгода снижает комиссию за расчеты в китайской валюте. Это позволит предпринимателям расширять внешнеэкономические связи и оптимизировать затраты.
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