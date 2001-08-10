ВТБ и НСПК запускают конкурс по финансовой грамотности для студентов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Банк ВТБ и Национальная система платёжных карт (НСПК) запускают федеральный конкурс по финансовой грамотности среди студентов педагогических вузов.
Цель конкурса – повысить финансовую культуру молодёжи. Изучив в ходе конкурса обучающие материалы на онлайн-платформе ВТБ Образование, будущие педагоги смогут улучшить свои знания по финансовым вопросам и подготовиться к передаче этих знаний своим ученикам. ВТБ и НСПК поделятся с участниками информацией о самых свежих тенденциях в сфере платежей, биометрии, безопасности и цифрового рубля.
ВТБ и НСПК проводят конкурс второй год подряд. В 2023 году в нём приняли участие более 500 участников из 30 вузов. Как и в прошлом году, троих победителей ждёт главный приз – поездка в Москву. А лучшие участники получат ценные подарки.
"В современном мире умение управлять личными финансами – это не просто полезный навык, а необходимость. Поэтому важно, чтобы еще в школе дети получали базовые знания о финансах, учились планировать свой бюджет и принимать взвешенные решения при покупках. Учителя играют ключевую роль в развитии навыков осознанного и ответственного финансового поведения у молодёжи", - отметила заместитель президента – председателя правления ВТБ, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова.
"Информация, полученная во время участия в конкурсе «Финансовый мир», поможет будущим педагогам оставаться в курсе финансовых трендов и в дальнейшем передавать эти знания своим ученикам. Ведь именно правильные финансовые привычки являются залогом ответственного финансового поведения", – подчеркнул заместитель генерального директора Национальной системы платежных карт Дмитрий Бувин.
Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться по ссылке.
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