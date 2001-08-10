Тихоокеанское
информационное агентство
1 Августа 2024
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12:06, | Новости экономики Сахалина и Курил

Южносахалинцы могут приобрести свежую горбушу

Южносахалинцы могут приобрести свежую горбушу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 1 августа жители и гости областного центра могут приобрести свежую горбушу.

Реализация будет организована с 11.30 по адресу: ул. Вокзальная, 71, у Центральной ярмарки;

с 12:00 по адресу: пр. Мира, 229 (ТЦ Янтарь, торговые места № 8-10);

с 12:30 по ул. Емельянова, 31/2 и ул.Ленина, 252 Б (Техник, торговое место D10).

Стоимость - 140 рублей за кг.

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