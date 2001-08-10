В Южно-Сахалинске обсудили возможность участия сахалинского бизнеса в Харбинской торгово-экономической ярмарке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Накануне в мэрии областного центра в режиме ВКС состоялась рабочая встреча с председателем АНО «Международный центр делового сотрудничества» города Благовещенска Максимом Ноженкиным. Администрацию Южно-Сахалинска представлял вице-мэр Вячеслав Кожухов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В рабочем совещании также приняла участие заместитель президента торгово-промышленной палаты региона Ольга Викулова и островные предприниматели.

Отметим, стороны обсудили возможность международного взаимодействия предпринимателей островного региона с Китаем, участие в 33-й Харбинской международной торгово-экономической ярмарке, а также вопросы, связанные с привлечением на Сахалин туристов из Китая.

В ходе встречи председатель «Международного центра делового сотрудничества» подробно рассказал о работе организации, которая оказывает содействие предпринимателям в поиске партнеров, поставщиков, инвесторов из Китая, помогает в сертификации продукции, а также в решении юридических вопросов.

Кроме этого, Максим Ноженкин предложил сахалинским предпринимателям поддержку в организации переговоров на площадках Харбинской торгово-экономической ярмарки, которая пройдет в середине мая.

Добавим, ВКС состоялось в рамках соглашения между администрацией города и торгово-промышленной палатой Сахалинской области.