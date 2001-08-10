В администрации Южно-Сахалинска состоялось заседание инвестиционного совета
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Повышение инвестиционной привлекательности Южно-Сахалинска — одно из приоритетных направлении в работе администрации города. Открывая заседание инвестиционного совета, мэр Сергей Надсадин отметил, что для улучшения бизнес-климата муниципалитет руководствуется лучшими практиками, которые применяются в стране для создания благоприятных условий развития предпринимательской деятельности, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- Реализация всех значимых проектов по развитию островной столицы – это командная совместная работа областной и городской власти. Мощную поддержку в укреплении экономического блока Южно-Сахалинска оказывает губернатор Валерий Лимаренко и все региональное правительство. Мы смотрим в одном направлении, мыслим на перспективу — на благо южносахалинцев, - подчеркнул Сергей Надсадин. - Наша инвестиционная политика уже сегодня дает плоды: появляются новые инициативные предприниматели в разных сферах деятельности, запускаются новые проекты, направленные на создание благоприятных условий для жителей и гостей областного центра.
Участие в заседании также приняли вице-мэр Виталий Данилов, руководители курирующих департаментов и структурных подразделений, представители малого и среднего предпринимательства, а также руководители коммерческих банков.
Во время встречи потенциальным инвесторам в качестве инвестиционных площадок представили земельные участки, свободные от застройки и прав третьих лиц, и готовые к предоставлению в аренду под различные виды использования. Отметим, муниципалитет на постоянной основе проводит работу по образованию земельных участков для дальнейшего вовлечения их в оборот.
Также на заседании рассмотрели перспективы развития улично-дорожной сети. Предпринимателям рассказали об объектах, которые будут введены уже в этом году, и тех, что планируется реализовать в ближайшие годы.
Кроме этого, управляющий РОО «Сахалинский» Банк ВТБ (ПАО) Ольга Шашкина рассказала о льготных программах инвестиционного кредитования и отраслевых мерах господдержки. Доклад о возможностях участия сахалинских компаний в Международной научно-практической конференции «Дальний Восток и Арктика: устойчивое развитие» презентовала президент Союза «Торгово-промышленная палата» Галина Дзюба.
Вице-мэр Виталий Данилов, который курирует экономический блок и инвестиционную деятельность, отметил важность такого формата общения и живого диалога с потенциальными инвесторами, когда озвучиваются в том числе вопросы, которые необходимо проработать и повысить эффективность совместной деятельности.
- Благодаря участию бизнеса в жизни муниципалитета удалось сделать многое для развития города. С 2020 года мы продвигаем механизмы муниципально-частного партнерства и концессии в инфраструктурных проектах, важных для города. Сегодня Южно-Сахалинск остается лидером российского рейтинга государственно-частного партнерства и привлекательным для инвесторов. Сейчас реализуется более 100 инвестиционных проектов в транспорте, логистике, промышленности, туризме, инженерной инфраструктуры, строительстве, - отметил Виталий Данилов.
Традиционно в рамках обратной связи участники инвестиционного совета озвучили свои предложения и вопросы. На часть из них предпринимателям ответили в ходе заседания. Вопросы, требующие более тщательного изучения, внесли в протокол. Они будут отработаны в частном порядке.
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