За 3 месяца жители Сахалина и Курил потратили на сигареты 2 миллиарда рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В IV квартале 2023 года жители Сахалинской области купили сигарет на 2 млрд рублей, сообщили ТИА "Острова" в ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»). Рекорд в регионе был зафиксирован в III квартале того же года – тогда местные потратили на сигареты почти 2,2 млрд рублей.

Сигареты являются наиболее популярным видом табачной продукции среди жителей Сахалинской области, с общим объемом продаж в 11,2 млн условных упаковок в IV квартале 2023 года. Следом идут табачные стики (981 тыс. условных упаковок) и сигариллы (51,7 тыс. условных упаковок).

По итогам рассматриваемого периода Сахалинская область заняла второе место в рейтинге по потреблению сигарет в стране — с октября по декабрь прошлого года на 1 000 взрослых жителей региона пришлось 33 тыс. условных упаковок.

Самый высокий уровень среднеквартального потребления сигарет по итогам рассматриваемого периода был зафиксирован в Магаданской области – 38,7 тыс. условных упаковок на 1 000 взрослых. Также в пятерку лидеров вошли:

• Камчатский край – 32,4 тыс. условных упаковок;

• Ямало-Ненецкий АО – 29,5 тыс. условных упаковок;

• Мурманская область – 28,5 тыс. условных упаковок.