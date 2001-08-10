За 3 месяца жители Сахалина и Курил потратили на сигареты 2 миллиарда рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В IV квартале 2023 года жители Сахалинской области купили сигарет на 2 млрд рублей, сообщили ТИА "Острова" в ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»). Рекорд в регионе был зафиксирован в III квартале того же года – тогда местные потратили на сигареты почти 2,2 млрд рублей.
Сигареты являются наиболее популярным видом табачной продукции среди жителей Сахалинской области, с общим объемом продаж в 11,2 млн условных упаковок в IV квартале 2023 года. Следом идут табачные стики (981 тыс. условных упаковок) и сигариллы (51,7 тыс. условных упаковок).
По итогам рассматриваемого периода Сахалинская область заняла второе место в рейтинге по потреблению сигарет в стране — с октября по декабрь прошлого года на 1 000 взрослых жителей региона пришлось 33 тыс. условных упаковок.
Самый высокий уровень среднеквартального потребления сигарет по итогам рассматриваемого периода был зафиксирован в Магаданской области – 38,7 тыс. условных упаковок на 1 000 взрослых. Также в пятерку лидеров вошли:
• Камчатский край – 32,4 тыс. условных упаковок;
• Ямало-Ненецкий АО – 29,5 тыс. условных упаковок;
• Мурманская область – 28,5 тыс. условных упаковок.
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