В администрации Южно-Сахалинска прошло заседание совета по экономической безопасности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе встречи рассмотрены вопросы соблюдения предприятиями, индивидуальными предпринимателями Южно-Сахалинска трудового законодательства, легализации трудоустройства, а также сокращения задолженности по налоговым платежам, аренде земельных участков и муниципального имущества, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В работе Совета приняли участие вице-мэр Виталий Данилов, заместитель председателя Городской Думы Татьяна Рудакова, руководители структурных подразделений мэрии, а также специалисты управления ФНС России по Сахалинской области и других ведомств. Также на встречу пригласили представителей бизнеса.

– Советы проводим регулярно. Такие мероприятия очень важны для города. Они имеют положительный экономический эффект и позволяют наладить диалог с предпринимателями в части соблюдения трудового законодательства и обязательств перед бюджетом, – отметил Виталий Данилов.

Отметим, всего в 2023 году проведено 18 заседаний совета экономической безопасности. Общая сумма погашенной задолженности, которая включает налоговые платежи, арендную плату, составила 141,1 млн рублей (в том числе по налоговым платежам – 132,7 млн рублей). Из общей суммы в бюджет городского округа «Город Южно-Сахалинск» поступило 76,1 млн рублей. Сумма погашения задолженности по выплате зарплаты составила 25,4 млн рублей.