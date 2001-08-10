Китайский бизнес готов инвестировать в транспортные и туристические проекты на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Губернатор Валерий Лимаренко провел рабочую встречу с предпринимателями из Китайской Народной Республики. Зарубежные партнеры выразили готовность вкладывать средства в реализацию проектов по локализации сервисов для авиации, производству беспилотников и туристическим поездкам на остров, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском правительстве.
Совместно с китайской компанией «Сиань шуньцзе кэцзи» планируется создать на Сахалине предприятие, которое будет предоставлять сервисы для авиации. В условиях антироссийских санкций особую актуальность приобретают услуги, связанные с ремонтом и обслуживанием самолетов.
– Локализация сервисов на Сахалине – это новый уровень сотрудничества с китайскими партнерами. На базе нашей «Авроры» создана единая дальневосточная авиакомпания, располагающая большим парком техники. В перспективе рассматриваем возможность обслуживать на Сахалине самолеты и других крупных российских авиакомпаний. Мы уверены, что в сотрудничестве с китайским бизнесом появится возможность обеспечить более высокий уровень сервисов для нашей авиации в условиях санкционного давления, – отметил Валерий Лимаренко.
– Спасибо за возможность приехать на Сахалин, чтобы более детально изучить пути и форматы нашего будущего взаимодействия. Благодарим, что вы как глава региона лично погрузились в этот вопрос и готовы принимать оперативные решения, не откладывая их в долгий ящик. Со своей стороны сделаем все возможное, чтобы реализовать проект в сфере авиации, – добавил генеральный директор китайской компании Ван Бин.
Проект, который реализуется совместно с компанией «Цзянсу Даши Ханкун Кецзи», связан с производством беспилотных летательных аппаратов. Зарубежные партнеры предоставят несколько моделей БПЛА. Сахалинские специалисты планируют изучить их устройство и затем наладить выпуск самых эффективных моделей. Серийное производство будет запущено на базе специального конструкторского бюро средств автоматизации морских исследований (СКБ САМИ). У СКБ САМИ есть и собственные наработки, китайские модели могут разнообразить его продуктовую линейку.
Компания «Шаньдун Чжунте Гоцзи Люю Юсянь» заинтересована в развитии международного туризма. Ежегодно китайские путешественники совершают более 150 миллионов поездок по всему миру, и их все чаше привлекает Дальний Восток России. Региональное министерство туризма разработало недельный тур на Сахалин для гостей из Поднебесной. В ближайшее время туристический продукт будет выпущен на рынок. Предполагается, что зарубежные туристы будут прибывать прямым рейсом, который связывает Южно-Сахалинск и Харбин.
Отметим, по всем совместным проектам в этом году планируется подписать соглашения, которые официально закрепят намерения о сотрудничестве.
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