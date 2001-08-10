Рост грузооборота и новые рабочие места: Корсаковский порт ждет глобальная модернизация
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Власти Сахалинской области большое внимание уделяют повышению транспортной доступности региона. Уже достигнуты существенные результаты в этом направлении. Так, недавно свои двери для пассажиров открыл новый аэровокзал, ведется строительство новой взлетно-посадочной полосы, модернизируется железнодорожное сообщение, увеличивается количество рейсов, а также судов на паромных переправах. Теперь правительство региона решительно взялось за порт Корсакова, где в скором времени проведут реконструкцию. После нее гавань попадет на карту Северного морского пути. Подробнее — в материале ниже.
Перезагрузка порта
В первой очереди проекта - реконструкция гидротехнических сооружений Южного погрузочного района. Там происходит перевалка генеральных грузов и рыбной продукции.
Работы будут проводиться на четырех причалах. Это более 521 метра. На участке возведут и волнозащитный мол в 411 метров в длину. Он защитит причальную линию. Планируют специалисты и проведение дноуглубления подходного канала и операционной акватории порта. Это поможет расширить возможности гавани и позволит принимать крупнотоннажные суда. Помимо этого, в порту построят промышленные объекты.
По словам Валерия Лимаренко, модернизация порта позволит в 12 раз увеличить грузооборот, в том числе из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Также в гавани появятся новые рабочие места, а в регионе добавятся доходы в областном бюджете.
Запустить в эксплуатацию весь объект планируют в 2027 году.
Как отметил директор Сахалинского филиала ФГУП «Росморпорт» Александр Шрайтель, проектом предусмотрена одна из важнейших работ для гавани - дноуглубление. В настоящее время порт не защищен от ветра и сильных морских волн, поэтому пока крупногабаритным судам не безопасно там находиться. Однако после реконструкции все изменится.
Еще один важный этап реконструкции - возведение рыбоперерабатывающего комплекса. Мощность объекта — до 500 тонн в сутки. А новая мощная инфраструктура порта позволит быстро принимать улов, чтобы сохранить свежесть и качество. В порту оборудуют современные холодильники. Инвестором проекта выступает компания «Гидрострой», которая вложит в него 6,5 млрд рублей. Планируется привлечение и федеральных средств. Строительство начнется в 2024 году.
Депутат Сахалинской облдумы Дмитрий Вдовин отметил, что новый завод станет ведущим объектом промышленности на островах и обеспечит новые налоговые поступления в бюджет.
Инфраструктурные изменения
Ещё шесть причал арендует компания «Корсаковский морской торговый порт». Организация также занимается модернизацией порта, закупает новое дорогостоящее оборудование. Средний грузооборот - 1,5 млн. тонн в год.
В скором времени в порту улучшат причалы, закупят технику и привлекут специалистов для работы.
Кроме того, ведется строительство центральной дороги на Северном районе. Это также позволит повысить качество работы в порту.
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