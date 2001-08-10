Более 10 тысяч сахалинских ребят поучаствовали в мероприятиях «Движения Первых»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Итоги работы регионального отделения российского движения детей и молодежи подвели на заседании координационного совета, которое провел губернатор Валерий Лимаренко. В Сахалинской области «Движение Первых» стартовало в феврале этого года. За это время активисты провели уже более сотни мероприятий для школьников, студентов и молодых специалистов.
Региональное отделение «Движения Первых» базируется в арт-резиденции «Маяк» (Ленина, 150). Там создано пространство для творческой работы с ребятами. Первичные отделения движения работают в 94 школах на Сахалине и Курилах. Первое из них открылось в сельской школе, в Быкове Долинского района. До конца года отделения появятся также на базе некоторых учреждений среднего профессионального и дополнительного образования, молодежных центров, детских лагерей, учреждений спорта и культуры.
– «Движение Первых» объединяет детей и молодежь в возрасте от 6 до 35 лет. Ребята из всех регионов России, в том числе и наши сахалинцы и курильчане, на первом учредительном съезде в Москве, определили ценности движения. Это взаимопомощь и взаимоуважение, единство народов России, историческая память, добро и справедливость, мечта, созидательный труд, жизнь и достоинство, патриотизм, дружба, служение Отечеству, крепкая семья. Главный принцип нашего движения – работать вместе с детьми и молодежью, а не вместо них, – рассказала председатель совета регионального отделения «Движения Первых» Татьяна Манакова.
Ребята могут приложить свои силы в 12 направлениях всероссийского движения: образование, наука и технологии, труд, профессия и свое дело, культура и искусство, волонтерство, патриотизм, спорт, здоровый образ жизни, медиа, международные отношения, экология, туризм.
– В «Движении Первых» ребята могут получить новые знания, реализовать свой потенциал, организовать яркие события, создать свои проекты и привлечь внимание к важным вопросам, которые волнуют сахалинцев и курильчан всех возрастов. Особая ответственность ложится на координаторов движения в различных учреждениях. Важно, чтобы это были люди, которых любит и уважает молодежь и которые делают реальные дела, а не устраивают формальные акции, – отметил Валерий Лимаренко.
В реализации своих проектов активисты взаимодействуют с общественными объединениями и органами власти. Дети и молодежь провели уже более сотни мероприятий на Сахалине и Курилах. Так, ребята написали письма на Новый год и собрали подарки к 23 февраля бойцам, которые несут службу в зоне специальной военной операции. В школах проводятся классные встречи, на одной из них гостем стал Владимир Санги – сахалинский писатель, известный и за пределами России. Участники акции «Зарядка с чемпионом» получили возможность потренироваться со сноубордисткой Софьей Надыршиной. Но самым масштабным событием стал «Фестиваль Первых», который прошел в мае и объединил юных сахалинцев и курильчан изо всех районов области.
Островную молодежь в этом году ждет еще множество увлекательных и полезных активностей. В июле состоится профильная смена «Время Первых» в лагере «Сахалинская звезда», а в остальных лагерях пройдут «Дни Первых». Ребята создадут команды и вместе с экспертами разработают собственные проекты. А с 8 по 14 августа сахалинцы и курильчане вместе с молодежью из разных уголков страны примут участие во Всероссийском форуме «Острова».
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