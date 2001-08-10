Новую детскую школу искусств в Луговом украсит архитектурная подсветка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Южно-Сахалинска продолжает инспекционные поездки, сегодня утром Сергей Надсадин провел ход строительства детской школы искусств в планировочном районе Луговое. Напомним - работы на объекте идут с опережением графика более чем на 2 месяца.

В выездном совещании приняли участие первый вице-мэр Андрей Ковальчук, вице-мэры Ильдар Ахтариев, Алексей Римша, Елена Федорова, руководители структурных подразделений муниципалитета, курирующих строительство важного социального объекта. Напомним, по проекту четырехэтажное здание будет рассчитано на 230 человек, объект должен быть сдан до 1 сентября 2024 года. Кроме учебных классов в здании предусмотрен актовый зал на 135 мест, библиотека, мастерские и помещения для творческих занятий.

Строительство сейчас идет полным ходом - в две смены здесь трудятся около 70 рабочих. Железобетонный каркас здания готов. Закончены основные работы по устройству колонн, балок, перекрытий, лестничных маршей и площадок, завершен монтаж наружной канализации, идет установка внутренних металлоконструкций. Продолжается монтаж входных групп, укладка стен из газоблока, оштукатуривание стен парапета, устройство внутренних перегородок и песчаного основания пола на цокольном этаже.

- Продолжаются отделочные работы, сделали вынос с площадки газовой трубы, примерно в августе приступим к работам по благоустройству. Нет сомнений, что объект будет сдан в эксплуатацию летом 2024 года и в сентябре дети уже смогут приступить к занятиям, - комментирует генеральный директор ООО «Остов» Владимир Гвон.

Глава Южно-Сахалинска Сергей Надсадин отметил, что школа искусств станет знаковым объектом, ее открытия с нетерпением ждут жители планировочного района.

- На сегодня особых замечаний нет. Рассчитываю, что все работы будут выполнены качественно и в срок. Мы уже не раз встречались на площадке, я высказывал замечания по проекту, в частности, об отсутствии кондиционирования - безусловно, оно будет организовано. Также в диалоге с подрядчиком затронул вопрос - добавить в производство работ архитектурную подсветку здания в вечернее время. Мы взяли курс на дополнительное подсвечивание города, общественных пространств, это нужно учитывать при строительстве объектов, - отметил мэр Сергей Надсадин.

Также глава города обратил внимание на то, что нужно будет поэтапно благоустроить близлежащие к школе искусств дворы. Кроме того, по решению Сергея Надсадина будет благоустроен сквер рядом со зданием ДШИ, его обустройством займутся весной 2024 года.