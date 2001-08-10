Тихоокеанское
информационное агентство
23 Июня 2023
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11:06, | Новости экономики Сахалина и Курил

Свежую рыбу 22 июня можно приобрести около ТЦ «Янтарь»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торговля начнется в 10.00 и продлится до 17.00. Площадка расположена южнее дома №26 по ул. Пограничной (ТЦ «Янтарь»).

Камбалу и минтая можно приобрести по 100 руб. за кг. Торговля осуществляется в рамках реализации проекта правительства области «Региональный продукт «Обеспечение населения охлажденной, свежевыловленной рыбой».

 

 

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