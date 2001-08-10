Оснащение магазинов при АЗС: что влияет на удобство покупателей и прибыль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Оснащение магазинов при АЗС давно перестало быть вопросом только базовой торговли. Сегодня магазин на автозаправочной станции — это полноценная торговая точка, где водитель может купить продукты, напитки, товары в дорогу и сопутствующую продукцию. От того, насколько грамотно организовано пространство и подобрано оборудование, напрямую зависит комфорт покупателей и уровень продаж. Современный магазин при АЗС работает в условиях высокой скорости обслуживания. Покупатель редко проводит здесь много времени, поэтому оборудование, выкладка и организация торгового пространства должны быть максимально продуманными.

Почему магазины при АЗС требуют особого подхода

Формат такой торговли отличается от обычного супермаркета. Основной поток покупателей приходит за быстрыми покупками: кофе, перекусом, напитками, автомобильными товарами и товарами первой необходимости. Задача владельца — создать удобный магазин, где клиент быстро найдет нужное и при этом обратит внимание на дополнительные товары. Именно поэтому оснащение магазинов при АЗС требует учета специфики: ограниченной площади, интенсивного трафика, круглосуточной работы и высокой нагрузки на оборудование.

Какое оборудование считается базовым

Даже небольшой магазин при заправке нуждается в четко организованной торговой инфраструктуре. В стандартное оснащение обычно входят:

торговые стеллажи;

холодильное оборудование;

кассовые зоны;

витрины для готовой продукции;

кофейные станции;

системы хранения;

оборудование для выкладки сопутствующих товаров.

Все элементы должны работать как единая система, ускоряя обслуживание и повышая удобство покупателей.

Холодильное оборудование — один из ключевых элементов

Продажа напитков, молочной продукции, готовой еды и снеков невозможна без качественного холодильного оборудования. Особое место занимают автомобильные холодильники и компактные охлаждающие системы, которые часто представлены в ассортименте как товар для покупателей, а также используются в логистике и сервисных решениях. Кроме того, холодильные витрины в самом магазине помогают сохранить продукцию в нужном температурном режиме и делают товары визуально привлекательнее. Практика показывает, что холодные напитки и готовые перекусы входят в число самых популярных покупок на АЗС, поэтому экономить на таком оборудовании не стоит.

Планировка магазина влияет на продажи

Даже хорошее оборудование не даст результата, если торговое пространство организовано неудобно. Покупатель должен легко ориентироваться в магазине: быстро видеть востребованные товары и без задержек подходить к кассе. Специалисты по ритейлу рекомендуют размещать товары импульсного спроса рядом с кассовой зоной, а самые популярные позиции — на наиболее заметных участках торгового пространства. Для магазинов при АЗС особенно важны:

удобные проходы;

логичная выкладка;

хорошее освещение;

быстрый доступ к напиткам и готовой еде;

компактное, но вместительное оборудование.

Такие решения напрямую влияют на средний чек.

Чем оснащение магазинов при АЗС отличается от крупных торговых объектов

Хотя принципы организации торговли во многом похожи, оснащение гипермаркетов и магазинов на автозаправках решает разные задачи. Гипермаркеты делают ставку на большие объемы хранения, длинные торговые ряды и широкий ассортимент. Магазин при АЗС, наоборот, работает с ограниченной площадью и быстрыми продажами. Однако некоторые решения из сферы оснащение гипермаркетов успешно адаптируются и для АЗС: современные кассовые системы, энергоэффективное холодильное оборудование, системы автоматизации учета и удобные торговые стеллажи.

Дополнительные зоны как источник прибыли

Многие современные АЗС превращают магазин в многофункциональное пространство. Кофейные точки, зоны быстрого питания, холодильные витрины с готовой едой и небольшие кафе внутри магазина помогают увеличивать выручку и привлекать клиентов. Часто именно сопутствующие продажи становятся важной частью дохода, поэтому оснащение должно учитывать не только торговлю товарами, но и сервисную составляющую.

На чем нельзя экономить

При оснащении магазина при АЗС важно ориентироваться не только на стоимость оборудования, но и на его надежность. Особое внимание стоит уделить:

холодильным системам;

кассовому оборудованию;

освещению;

прочности стеллажей;

энергоэффективности техники;

удобству обслуживания и уборки.

Надежное оборудование снижает эксплуатационные расходы и помогает избежать простоев.

Грамотное оснащение как инвестиция в продажи

Магазин на автозаправочной станции — это не просто дополнительный сервис, а полноценный торговый формат со своей спецификой. Грамотное оснащение магазинов при АЗС помогает ускорить обслуживание, повысить комфорт покупателей и увеличить средний чек.

Когда торговое пространство продумано, холодильное оборудование работает эффективно, а товары размещены удобно, магазин становится не просто точкой продаж, а важной частью сервиса всей АЗС.