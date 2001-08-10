Нужны ли россиянам международные права во Вьетнаме?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вьетнам — страна тропического климата, невероятной природы и насыщенной культуры. Он манит путешественников со всего мира своим хаотичным, но притягательным ритмом городов, как Ханой и Хошимин, и живописными деревушками на берегу моря. Для тех, кто хочет исследовать страну за рулём автомобиля или мотоцикла, возникает вопрос: нужны ли международные водительские удостоверения во Вьетнаме россиянам?

Признаются ли российские водительские права во Вьетнаме?

В отличие от многих стран, Вьетнам хоть и является подписантом Венской конвенции о дорожном движении 1968 года, но не ратифицировал его. Это означает, что российские водительские удостоверения, даже если они соответствуют международным стандартам, в их исходном виде не признаются.

Тем не менее, с 2015 года Вьетнам официально начал принимать международные водительские удостоверения, выданные в странах, ратифицировавших Женевскую или Венскую конвенции. Таким образом, если у вас есть МВУ, оформленное в России, оно в большинстве случаев будет принято для управления автомобилем или мотоциклом.

Однако важно понимать, что просто наличие российского водительского удостоверения (без МВУ) может быть недостаточным, особенно если вы арендуете транспортное средство или планируете длительное пребывание в стране.

Когда россиянам понадобится МВУ?

Хотя в некоторых ситуациях во Вьетнаме можно обойтись и без международного удостоверения, оно всё же необходимо в большинстве случаев:

Для аренды автомобиля или мотоцикла. Компании, предоставляющие транспорт в аренду, чаще всего требуют МВУ. Особенно это касается международных операторов, которые строго следуют правилам. Местные же компании могут закрывать глаза на отсутствие МВУ, но в случае ДТП или проверки это может стать серьёзной проблемой. Для официального вождения. Если вы планируете водить во Вьетнаме в течение длительного времени или использовать своё транспортное средство для работы, вам потребуется либо МВУ, либо местное водительское удостоверение. Для мотоциклов мощностью свыше 50 куб. см. Вьетнамские правила достаточно лояльны к водителям небольших мопедов, но для управления более мощным транспортом МВУ обязательно. Для безопасности и избегания штрафов. Во Вьетнаме полиция активно проверяет права у иностранцев, особенно в крупных городах и туристических регионах. Наличие МВУ поможет избежать ненужных конфликтов и штрафов.

Что делать гражданам других стран?

Для туристов из других государств требования зависят от их национального водительского удостоверения и статуса страны в международных соглашениях:

Страны-участницы Венской или Женевской конвенций. Граждане стран, подписавших одно из этих соглашений, могут использовать МВУ для вождения во Вьетнаме.

Страны, не входящие в соглашения. Туристы из таких стран, как Индия, Саудовская Аравия или Китай, обязаны получить временные водительские права во Вьетнаме, так как их национальные права и МВУ не признаются.

Особенности дорожного движения во Вьетнаме

Местная специфика. Дорожное движение во Вьетнаме хаотично. Мотоциклы преобладают на дорогах, а правила соблюдаются не всегда. Это требует повышенного внимания и умения адаптироваться. Проверяйте требования аренды. Многие компании указывают, что без МВУ они не смогут предоставить транспорт в аренду, особенно если это касается автомобилей или мощных мотоциклов. Оформление местных прав. Если вы планируете длительное пребывание во Вьетнаме, можно обменять свои национальные права на местные. Процедура требует перевода ваших документов на вьетнамский язык и их заверения. Дорожная полиция. Сотрудники полиции во Вьетнаме могут проводить проверки документов, особенно в туристических зонах. Поэтому важно всегда иметь при себе оригинал водительских прав и МВУ. Страховка. Большинство страховок для аренды транспортных средств требуют наличия МВУ. Без него ваша страховка может быть признана недействительной.

Советы для автомобилистов

Подготовьте МВУ заранее. Оформите международное удостоверение в России до поездки, узнайте как это сделать и потратьте немного времени и денег, чтобы избежать трудностей.

Соблюдайте местные правила. Во Вьетнаме запрещено водить в состоянии алкогольного опьянения, и за это предусмотрены серьёзные штрафы.

Будьте готовы к хаосу. Если вы никогда не водили в странах Юго-Восточной Азии, будьте осторожны: движение здесь может показаться непривычным.

Узнайте о мотоциклах. Если вы планируете ездить на мотоцикле, уточните, какая категория прав вам понадобится, чтобы не нарушать местное законодательство.

Итог: нужны ли МВУ россиянам во Вьетнаме?

Да, россиянам, которые хотят водить автомобиль или мотоцикл во Вьетнаме, МВУ может потребоваться и это избавит вас от лишних проблем. Оно упрощает процесс аренды транспорта, помогает избежать недоразумений с полицией и позволяет законно управлять транспортным средством.

Вьетнам — страна, где автомобиль или мотоцикл становятся ключом к уникальным приключениям, будь то поездка по живописным дорогам Далата или исследование побережья в Нячанге. Заблаговременная подготовка обеспечит вам безопасность и комфорт в путешествии.