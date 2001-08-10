11:33, | Разнообразные статьи на актуальные темы
Перевозка мебели между городами России
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Переезды из одного населённого пункта в другой всегда сложнее и рискованнее, чем внутри одного субъекта Российской Федерации. Необходимы не только специальные навыки и знания, но и грамотная организация процесса. Поэтому перевозка мебели между городами России – дело рук профессионалов, отличное реноме на транспортном сегменте рынка заслужила компания со стажем «Правильные перевозки». Перевозчик заключает официальное соглашение, страхует грузы и отвечает за сохранность вещей. Логистическая структура позволяет осуществлять грузоперевозки в более чем 100 объектах, от Дальнего Востока до Юга РФ.
Виды транспорта для квартирного переезда
Транспортная компания предоставляет различную по грузоподъёмности и характеристикам технику. Специалисты подберут оптимальный вариант из машин собственного автопарка:
- Тентованные Газели с кузовом различной длины (3-5,5 метров) с жёстким каркасом – возможность перевезти все вещи из студии, однокомнатной квартиры, Евродвушки, двухкомнатных апартаментов. По возможности, мебель разбирается, вещи укладываются в коробки, всё крепится ремнями.
- Грузовые машины с кузовом разной длины (5-7 метров) с жёстким каркасом – квартирный переезд из двухкомнатных, трёхкомнатных и четырёхкомнатных квартир. Грузоподъёмность техники варьируется от трёх до пяти тонн. Все перевозимые объекты грамотно упаковываются, крепятся ремнями.
- Тентованные Еврофуры с кузовом различной длины (8-13,6 метров) с жёстким каркасом – доставка грузов крупных габаритов, перевозка мебели между городами России из нескольких квартир, домов, коттеджей. Есть возможность заказать транспортировку автомобилей, имеются ремни для крепления.
Замерщик выезжает на объект бесплатно, специалист точно определит: какой автомобиль максимально подходит для клиента.
От чего зависит стоимость?
Стоимость услуги междугородних переездов по России зависит от:
- протяжённости маршрута – общего расстояния между городами;
- количества мест, объёма и общей массы грузов;
- типа транспортного средства, выбранного для переезда из города в город;
- дополнительных услуг: погрузочно-разгрузочные работы с грузчиками, упаковка, разборка и т. д.;
- наличия страховки.
Компания «Правильные перевозки» предоставляет все сопроводительные и закрывающие документы, чтобы логистика стала доступней и выгодней. Благодаря собственному автопарку в отличном техническом состоянии, расценки на услуги лояльные, а задержки при перевозке мебели между городами России исключены.
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