Особенности эпиляции и депиляции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Наличие волосков на разных участках тела вызывает у многих людей дискомфорт. Их удаление может происходить самостоятельно при использовании бритвы или в салоне с помощью специального оборудования. Имеет эпиляция и депиляция отличия между собой, поэтому перед выбором процедуры нужно ознакомиться с характеристиками и видами каждого метода.

Что такое эпиляция и её особенности

Эпиляция – метод, который основывается на разрушении фолликул, замедляет или полностью останавливает рост волосков. Наиболее популярным способом является лазерная процедура, но также удаление нежелательной растительности может происходить с помощью фото- или электроэпиляции. Если клиент не хочет разрушать фолликулы, то можно отдать предпочтение шугарингу или ваксингу.

Эпиляция, независимо от выбранного способа, имеет ряд преимуществ, например:

длительный эффект. При разрушении фолликулов рост волосков может остановиться на 6 месяцев и более, вплоть до нескольких лет;

смягчение волос. Регулярные процедуры позволяют сделать новые волоски более тонкими, мягкими и практически незаметными;

уменьшение количества вросших волос;

отсутствие раздражений.

Но некоторые методы имеют противопоказания, поэтому перед началом процедуры нужно проконсультироваться со специалистом. Также нужно понимать, что эпиляция имеет более высокую стоимость.

Что такое депиляция и её особенности

Депиляция – метод, при котором не затрагивается фолликул. Удаление волоса с поверхности кожи происходит при использовании бритвы или специального крема, при этом корень не затрагивается.

Депиляция обладает следующими преимуществами и недостатками:

легкостью проведения процедуры и доступностью. Удалить волосы можно самостоятельно в любое удобное время;

безболезненностью. Но при использовании бритвы нужно соблюдать технику безопасности, чтобы не порезаться. Поэтому депиляция – оптимальный вариант для людей с низким болевым порогом или чувствительной кожей;

кратковременным эффектом. В среднем он длится около 5 дней, после чего для приобретения гладкости кожи процедуру нужно повторить;

высокой вероятностью появления раздражения (зависит от особенности кожи) и вросших волос.

При выборе метода удаления волос рекомендуется ориентироваться на собственные потребности и чувствительность кожи. При отсутствии противопоказаний обычно выбирают эпиляцию, ведь она имеет длительный эффект.