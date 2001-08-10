Особенности эпиляции и депиляции
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Наличие волосков на разных участках тела вызывает у многих людей дискомфорт. Их удаление может происходить самостоятельно при использовании бритвы или в салоне с помощью специального оборудования. Имеет эпиляция и депиляция отличия между собой, поэтому перед выбором процедуры нужно ознакомиться с характеристиками и видами каждого метода.
Что такое эпиляция и её особенности
Эпиляция – метод, который основывается на разрушении фолликул, замедляет или полностью останавливает рост волосков. Наиболее популярным способом является лазерная процедура, но также удаление нежелательной растительности может происходить с помощью фото- или электроэпиляции. Если клиент не хочет разрушать фолликулы, то можно отдать предпочтение шугарингу или ваксингу.
Эпиляция, независимо от выбранного способа, имеет ряд преимуществ, например:
- длительный эффект. При разрушении фолликулов рост волосков может остановиться на 6 месяцев и более, вплоть до нескольких лет;
- смягчение волос. Регулярные процедуры позволяют сделать новые волоски более тонкими, мягкими и практически незаметными;
- уменьшение количества вросших волос;
- отсутствие раздражений.
Но некоторые методы имеют противопоказания, поэтому перед началом процедуры нужно проконсультироваться со специалистом. Также нужно понимать, что эпиляция имеет более высокую стоимость.
Что такое депиляция и её особенности
Депиляция – метод, при котором не затрагивается фолликул. Удаление волоса с поверхности кожи происходит при использовании бритвы или специального крема, при этом корень не затрагивается.
Депиляция обладает следующими преимуществами и недостатками:
- легкостью проведения процедуры и доступностью. Удалить волосы можно самостоятельно в любое удобное время;
- безболезненностью. Но при использовании бритвы нужно соблюдать технику безопасности, чтобы не порезаться. Поэтому депиляция – оптимальный вариант для людей с низким болевым порогом или чувствительной кожей;
- кратковременным эффектом. В среднем он длится около 5 дней, после чего для приобретения гладкости кожи процедуру нужно повторить;
- высокой вероятностью появления раздражения (зависит от особенности кожи) и вросших волос.
При выборе метода удаления волос рекомендуется ориентироваться на собственные потребности и чувствительность кожи. При отсутствии противопоказаний обычно выбирают эпиляцию, ведь она имеет длительный эффект.
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