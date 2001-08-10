Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Румыния сегодня является полноправным членом Европейского союза. Уровень жизни здесь не очень высокий, но экономика стабильно развивается, особенно с момента вступления в состав ЕС. Государство активно привлекает желающих переехать в Европу навсегда, например, о компании Migration Atlas отзывы в большинстве своем касаются именно процедуры получения румынского гражданства. Очень часто гражданство Румынии стремятся получить россияне и выходцы из стран постсоветского пространства.

В статье рассмотрим основные преимущества получения румынского гражданства.

Почему следует рассмотреть Румынию в качестве направления для иммиграции

Начать стоит с того, что Румыния является членом ЕС, а значит после получения румынского паспорта вы автоматически становитесь полноправным гражданином Европейского союза. Это открывает перед вами большое количество преимуществ и привилегий:

вы можете жить, работать и учиться в любой стране ЕС, а не только в Румынии. Уровень жизни особенно в странах Западной европы очень высокий, медицина развитая, а образование качественное. Диплом, полученные в университетах ЕС, принимается во многих развитых странах;

можно вести предпринимательскую деятельность в любом государстве ЕС. Это открывает перед вами широкий доступ к большим рынкам, сотням партнеров и пр. Отдельно стоит отметить систему налогообложения в ЕС: она вполне лояльная, предусматривает множество облегчающих программ для начинающих предпринимателей;

румынский паспорт занимает довольно передовые позиции в рейтинге паспортом мира. Это значит что вы можете без необходимости оформлять визы путешествовать по более чем 150 государствам мира. Часть из них представлены Европейскими странами. Также стоит отметить, что с румынским паспортом вы можете на упрощенных условиях въезжать на территории США и Канады.

Есть определенные преимущества и в жизни в самой Румынии: здесь очень приятный климат, теплое солнце, развитая инфраструктура, хорошие природные пейзажи и пр.

Какие есть способы оформления гражданства с Migration Atlas

Получить паспорт можно путем натурализации и репатриации. В первом случае вы проживаете в стране на протяжении 8-10 лет — за это время получаете ВНЖ, ПМЖ, а затем и паспорт. Во втором случае вам не нужно проживать столько времени — нужно лишь доказать наличие румынских корней. Если предоставите соответствующие документы, то получить паспорт можно всего за несколько месяцев, говорят в отзывах о Migration Atlas. Максимальный срок — 2 года. При этом не требуется владеть румынским языком на совершенном уровне.