Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Насморк у грудного ребенка — довольно распространенное явление. Далеко не всегда сопли у грудничка свидетельствуют о развитии какого-либо заболевания, вызвать насморк вполне могут физиологические причины, связанные с развитием малыша, его возрастом.

Итак, насморк у грудничка может быть вызван физиологическими или патологическими причинами. В первом случае речь идет о слизистой, которая сразу после рождения ребенка просто не способна полноценно выполнять свои функции — в результате у одних детей слизистая становится слишком сухой, у других, наоборот, выработка секрета становится очень большой, что и приводит к насморку.

Эта проблема исчезнет ближе к 10 месяцам малыша — опасности для здоровья это не представляет, но лучше не рисковать и посетить ЛОР-врача, чтобы исключить любые возможные патологические причины.

Причины насморка у грудничка

Среди патологических причин насморка у грудничка, которые чаще всего вызывают насморк у новорожденных, можно выделить:

Простудные заболевания . Иммунитет у грудничков не сформирован, материнский иммунитет помогает не всегда, поэтому инфекции, которые на взрослом никак не отразятся, у грудничка могут вызвать насморк или ОРЗ.

. Иммунитет у грудничков не сформирован, материнский иммунитет помогает не всегда, поэтому инфекции, которые на взрослом никак не отразятся, у грудничка могут вызвать насморк или ОРЗ. Инфекции . Сопровождаются не только насморком, но и повышением температуры, далее симптоматика становится еще более яркой — появляется кашель, затрудняется дыхание, нарушается сон, исчезает аппетит. Стоит сразу обратиться к педиатру.

. Сопровождаются не только насморком, но и повышением температуры, далее симптоматика становится еще более яркой — появляется кашель, затрудняется дыхание, нарушается сон, исчезает аппетит. Стоит сразу обратиться к педиатру. Аллергия . С возрастом, когда иммунитет сформируется как надо, заболевание может самостоятельно пройти. Но у новорожденных аллергический насморк может вызвать буквально все, что угодно, начиная от обычной пыли, заканчивая грудным молоком.

. С возрастом, когда иммунитет сформируется как надо, заболевание может самостоятельно пройти. Но у новорожденных аллергический насморк может вызвать буквально все, что угодно, начиная от обычной пыли, заканчивая грудным молоком. Вазомоторный ринит. Патология, спровоцированная нарушенным кровоснабжением слизистой носа. Диагноз ставит только врач.

Как проводится лечение насморка у новорожденных

Если речь идет о соплях, вызванных физиологическими причинами, лечение насморка у грудничка сводится только к отсасыванию выделений — это делается с помощью маленькой клизмы или специальных микроотсосов.

Никаких лекарственных препаратов, без назначения врача, никаких народных средств применять не стоит. Бесконтрольное самолечение может привести к незапланированным последствиям — организм новорожденного может среагировать совсем не так, как вы рассчитываете.

Любые лекарства можно давать только после назначения врача, причем важно следовать его рекомендациям и инструкциям. Покупая лекарство в аптеке, следует обращать внимание на название — в нем должны присутствовать слова «беби» или «детский». Заменять детские капли взрослыми лекарствами недопустимо.

В клинике доктора Коренченко работают опытные ЛОР-врачи, в распоряжении которых есть все необходимые технологии, инструменты, медикаменты, чтобы быстро и точно поставить диагноз, назначить оптимальное лечение с учетом возраста пациента, особенностей его организма, с учетом течения заболевания.

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