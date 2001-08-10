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Насморк у грудничка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Насморк у грудного ребенка — довольно распространенное явление. Далеко не всегда сопли у грудничка свидетельствуют о развитии какого-либо заболевания, вызвать насморк вполне могут физиологические причины, связанные с развитием малыша, его возрастом.
Итак, насморк у грудничка может быть вызван физиологическими или патологическими причинами. В первом случае речь идет о слизистой, которая сразу после рождения ребенка просто не способна полноценно выполнять свои функции — в результате у одних детей слизистая становится слишком сухой, у других, наоборот, выработка секрета становится очень большой, что и приводит к насморку.
Эта проблема исчезнет ближе к 10 месяцам малыша — опасности для здоровья это не представляет, но лучше не рисковать и посетить ЛОР-врача, чтобы исключить любые возможные патологические причины.
Причины насморка у грудничка
Среди патологических причин насморка у грудничка, которые чаще всего вызывают насморк у новорожденных, можно выделить:
Простудные заболевания. Иммунитет у грудничков не сформирован, материнский иммунитет помогает не всегда, поэтому инфекции, которые на взрослом никак не отразятся, у грудничка могут вызвать насморк или ОРЗ.
Инфекции. Сопровождаются не только насморком, но и повышением температуры, далее симптоматика становится еще более яркой — появляется кашель, затрудняется дыхание, нарушается сон, исчезает аппетит. Стоит сразу обратиться к педиатру.
Аллергия. С возрастом, когда иммунитет сформируется как надо, заболевание может самостоятельно пройти. Но у новорожденных аллергический насморк может вызвать буквально все, что угодно, начиная от обычной пыли, заканчивая грудным молоком.
Если речь идет о соплях, вызванных физиологическими причинами, лечение насморка у грудничка сводится только к отсасыванию выделений — это делается с помощью маленькой клизмы или специальных микроотсосов.
Никаких лекарственных препаратов, без назначения врача, никаких народных средств применять не стоит. Бесконтрольное самолечение может привести к незапланированным последствиям — организм новорожденного может среагировать совсем не так, как вы рассчитываете.
Любые лекарства можно давать только после назначения врача, причем важно следовать его рекомендациям и инструкциям. Покупая лекарство в аптеке, следует обращать внимание на название — в нем должны присутствовать слова «беби» или «детский». Заменять детские капли взрослыми лекарствами недопустимо.
В клинике доктора Коренченко работают опытные ЛОР-врачи, в распоряжении которых есть все необходимые технологии, инструменты, медикаменты, чтобы быстро и точно поставить диагноз, назначить оптимальное лечение с учетом возраста пациента, особенностей его организма, с учетом течения заболевания.
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Врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории, хирург-отоларинголог, кандидат медицинских наук, ведущий специалист.
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