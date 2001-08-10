Где поесть и отдохнуть в Москве

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ослабление коронавирусных ограничений в российской столице привело к оживлению ресторанного бизнеса. Теперь у жителей Москвы есть возможность после напряженной трудовой недели отдохнуть в приятной компании, наслаждаясь вкусной едой, расслабляющей атмосферой и хорошей музыкой. Решили отужинать в любимой девушкой? В этом случае выбор заведения должен быть особенно тщательным и обдуманным.

Особенности выбора заведения для ужина вдвоем

Подбирая подходящие бары и рестораны Москвы для приятного времяпрепровождения, следует ориентироваться на повод для похода в одно из этих заведений. Так, если вам предстоит свидание с девушкой, то лучше выбрать место поспокойнее. Заведение, предназначенное для романтического ужина, предполагает приглушенный свет, уединенные уютные столики, негромкую музыку.

Если вы оба являетесь любителями пива, то почему бы не посетить пабы и бары в Москве, например, Black Swan, который считается самым красивым столичным пабом. Еще одно интересное место – Pivbar. Это крафтовый бар первой волны на 1-й Тверской-Ямской с хорошим ассортиментом и достойной едой.

Не помешает заглянуть в Igloobar и поужинать в прозрачной купольной беседке на крыше, наслаждаясь видом на город. Также отличным выбором станет рыбный ресторан Peshi. Можно посетить и московские кофейни. Кальянная Don Kalyan на улице Покрышкина – отличное место с приятным персоналом и адекватными ценами. Любителей грузинской кухни приглашает ресторан «С грузинским акцентом» на Нагорной улице. Помимо острых блюд, характерных для солнечной Грузии, здесь вам предложат изыски азербайджанской, армянской, турецкой, еврейской кухни, а также авторские шедевры кулинарного творчества.

Если вам нравится отдыхать в Москва-Сити, стоит отдать предпочтение заведениям с панорамным видом. Ruski – это ресторан изысканной национальной кухни. А еще это самый высокий ресторан в Европе, который находится на 85 этаже высотки «Око». За какой столик вы бы ни сели – красивый вид вам обеспечен. Ресторан Sixty расположен несколько ниже (на 62м этаже «Башни Федерация»). Современный инновационный интерьер в столице по праву считается одним из самых стильных. По выходным здесь выступают известные ди-джеи, поэтому скучать ни вам, ни вашей девушке не придется.

Правильно выбранный ресторан, бар или кафе способны украсить любой отдых. Выбрать лучшее заведение, идеально соответствующее вашему поводу, будет несложно, заглянув на официальный сайт ООО «ЗУН», ОГРН – 1157746291878. Здесь представлены лучшие заведения Москвы, чья репутация подкреплена реальными отзывами довольных посетителей.