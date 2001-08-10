Какими свойствами обладают украшения из обсидиана, виды камня и кому он будет полезен

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Обсидиан – камень необычный, с ним связано множество поверий и легенд. Так, в древности считалось, что этот самоцвет – частички, отколовшиеся от когтей сатаны. На самом деле обсидиан – это практически мгновенно застывшая лава и его месторождения находятся в зоне вулканической активности.

Из этого камня делают очень красивые декоративные изделия (статуэтки, шкатулки, рамки для фото и т. д.) и хирургические инструменты (некоторые врачи отдают им предпочтение даже сейчас), но все же более всего он известен в виде украшений (в первую очередь для мужчин). Очень популярны мужские браслеты из обсидиана – они отлично сочетаются практически с любым образом, плюс положительно влияют на своего владельца.

Виды обсидиана

Обычно обсидиан ассоциируется с глубоким черным цветом. Действительно, это наиболее часто встречающаяся разновидность вулканического стекла, но помимо нее есть и другие:

красный – используется для создания украшений и декоративных изделий;

коричневый – в основном из него делают украшения;

серый – очень востребован в эзотерике (как и черный) и ювелирном деле, считается исключительно мужским камнем;

огненный – очень редок, преимущественно используется для создания дорогих эксклюзивных украшений;

синий – распространенный вариант, чаще всего применяется для поделок и относительно недорогих украшений;

зеленый – так называемый «камень шаманов», по большей части используется для изготовления амулетов/талисманов и т. п.;

радужный – редкая и дорогая разновидность, из него создают как украшения, так и красивейший декор;

снежный – выглядит необычно (как снежинки на черном фоне), востребован в ювелирном деле.

Любой обсидиан требователен к условиям хранения, так как имеет низкую сопротивляемость к истиранию и легко ломается.

Польза обсидиана

Независимо от разновидности, вулканическое стекло обладает свойствами, за которые ценилось во все времена. Замечено, что если часто носить украшения из обсидиана, то через некоторое время вы заметите, что:

ваше давление пришло в норму;

любое ОРВИ проходит значительно быстрее и без осложнений;

пропали неприятные явления со стороны ЖКТ (сильное газообразование, изжога и т. д.);

вы быстрее справляетесь со стрессом, у вас нет проблем со сном;

меньше болят суставы (при артрите, остеохондрозе, ревматизме и др.).

Также обсидиан прекращает воспалительный процесс, особенно это заметно, если у вас уретрит, пиелонефрит либо другое заболевание мочевыделительной системы похожего характера.

Ношение перстня или браслета из обсидиана помогает решать и другие задачи. Так, этот камень развивает интуицию и логическое мышление, дает силы для достижения цели, способствует увеличению интереса к делу, которым вы занимаетесь, помогает поддерживать самодисциплину. В связи с этим обсидиан более всего подходит людям, которые занимаются бизнесом, научной деятельностью, учащимся.

Помимо этого, украшение из обсидиана – мощный оберег, который отводит неприятности, защищает его от энергетических вампиров и завистников, аккумулируя в себе негативную энергию, направленную на владельца. Поэтому его нужно периодически чистить, например, проточной водой.