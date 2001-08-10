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5 вещей, необходимых для пресноводного аквариума
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Часто бывает, что дети просят завести домашних животных, но родители не готовы брать на себя дополнительную ответственность. В таком случае аквариум с рыбками становится отличным решением. Если обустроить его правильно, то уход за ним нужен будет минимальный. Конечно, мы говорим об аквариумах с пресной водой, потому что с морской все гораздо сложнее. Мы подготовили краткий обзор 5 вещей, необходимых для пресноводного аквариума, чтобы вам было проще сориентироваться, с чего начать.
Подходящий резервуар
На рынке огромный выбор аквариумов разных форм и размеров, не говоря уже о ценовой категории. Главное правило: резервуар должен быть достаточно большим, чтобы у выбранного вами количества и видов рыбок было достаточно пространства для жизни. Рекомендации по содержанию конкретных рыбок определенной породы лучше уточнять в зоомагазине. Не забывайте о том, что различные водные растения и декор тоже занимают полезную площадь.
Система фильтрации
Рыбы производят достаточно большое количество отходов, поэтому аквариум нуждается в регулярной чистке и обслуживании. Чтобы упростить себе задачу, проще не экономить на качественной системе фильтрации. Есть электрические фильтры, которые обеспечивают как механическую и биологическую фильтрацию. Именно их мы рекомендуем к покупке. Важно выбирать фильтр, отталкиваясь от размера аквариума. Он должен быть способен циркулировать достаточное количество воды.
Грунт для аквариума
Как правило, это галька или песок. 5-8 см достаточно для того, чтобы полностью покрыть дно и создать комфортную атмосферу в аквариуме для рыб. Песок лучше покупать для тех рыб и беспозвоночных, которые любят в него закапываться, а для всех остальных больше подходит галька.
Растения и декорации
Они не просто формируют приятный внешний вид аквариума, но и нужны рыбам, чтобы те могли чувствовать себя в безопасности. Руками в аквариум с водой лазить точно не стоит, поэтому растения и декорации обязательно нужно расставить заранее, до того, как вы запустите рыб.
Дехлорирующее средство
Вода из-под крана содержит хлор и другие химические вещества, которые явно не на пользу рыбкам. Именно поэтому воду нужно дехлорировать перед тем, как запускать в аквариум новых обитателей. Для этого есть специальные капли, пользоваться которыми очень просто.
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