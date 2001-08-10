Актуальный дизайн плитки для ванных комнат

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Плитка под мрамор для ванной – вариант облицовки, ставший классикой дизайна. Благодаря безупречной имитации текстуры и рисунка благородного камня отделочная керамика позволяет создать идеальный фон практически для любой сантехники, мебели и аксессуаров. На сайте салона Terra Cotta вы сможете подобрать керамогранит с модной фактурой от крупных фабрик России и Европы.

Преимущества отделки ванной плиткой и керамогранитом под мрамор

Керамика с имитацией мрамора остается востребованной уже не первый год. Популярность плитки обусловлена следующими преимуществами:

Безукоризненная передача рисунка и фактуры. Современные технологии позволяют получить плитку, которую крайне сложно отличить от природного мрамора даже с небольшого расстояния. Неоднородный оттенок поверхности и красивый узор прожилок, характерный для натурального камня, в точности повторяется и на поверхности отделочной керамики.

Широкий выбор расцветок. Сегодня производители плитки и керамогранита выпускают коллекции плитки под мрамор с имитацией самых разных пород - от белоснежных «калакатта» и «статуарио» до очень темных «сахара нуар» и «блэк маркиния». Благодаря этому у покупателей есть возможность подобрать элементы для отделки ванной в любом стиле, включая современный, классику и арт-деко.

Разнообразие вариантов применения. Материал можно использовать для отделки самых разных поверхностей в ванной. Оформление стен, пола и столешницы материалом из одной коллекции придаст помещению гармоничный и завершенный вид.

Практичность и простота ухода. Современная плитка не боится перепадов температур и обладает высокой механической прочностью. Кроме того, поверхность с разводами под благородный камень делает брызги и пятна воды менее заметными, и поверхности в ванной не требуется протирать слишком часто.

Еще одно безусловное достоинство отделки ванной такой плиткой – доступность. Стоимость керамогранита значительно ниже цены натурального камня, а обширный ассортимент в магазинах позволяет быстро найти нужный материал.

Плитка с поверхностью под мрамор в салоне Terra Cotta

Наш салон в Минске предлагает высококачественную отделочную керамику на любой вкус. У нас представлена плитка под мрамор для ванной от таких брендов как Marazzi, Tubadzin, Equipe, Laminam и других не менее известных производителей, а наши покупатели высоко ценят следующие преимущества компании:

Обширный каталог плитки самых разных расцветок и фактур. Возможность получить консультацию дизайнера и готовую схему раскладки. Привлекательные цены и выгодные акции на популярные коллекции и серии плитки. Доставка как по Минску, так и в другие города республики, возможен самовывоз.

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