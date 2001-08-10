Для чего нужны насадки на глушитель – что они дают автомобилю?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Какие бывают насадки на глушитель и для чего они нужны

Насадки на глушители – это по большей мере декоративный элемент, однако есть у него и некоторые функциональные задачи. Одни элементы изменяют задний вид, другие – заставляют прохожих содрогаться от мощности звука.

Нюансы выбора

Такой тюнинг глушителя простой и доступный. Насадки различаются по форме, стилю, цвету и материалу из которого они изготовлены, поэтому перед покупкой конкретной детали, учитывают следующее:

Диаметр выхлопной трубы.

Требуется ли доработка заднего бампера во время монтажа насадки.

Изменится ли звучания машины.

Способ крепления детали.

В аксессуар может быть встроен резонатор, делающий звук на повышенных оборотах более привлекательным (турбированным). Но такой элемент увеличивает сопротивление газов, поэтому снижается производительность мотора.

Функции

В первую очередь это декоративный элемент. Тем не менее модели подороже могут улучшить отток выхлопных газов. Кроме аксессуаров с резонатором, увеличивающим звук, есть детали, которые делают машину более тихой. То есть при помощи тюнинга можно отрегулировать шумность автомобиля.

Насадка защищает выхлопную систему от попадания в нее посторонних предметов за счет сеточки. У злоумышленников не получится снять ее, ведь для этого потребуется инструмент, который хулиганы с собой не носят.

Тюнинг может не только забрать мощность, но и наоборот – сделать автомобиль эффективнее на пересеченной местности. В магазинах есть запчасти по разным ценам. В более дорогих моделях встраивается подсветка, которая украсит вид автомобиля в ночное время.

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Преимущества

Насадку на глушитель устанавливают, если хотят иметь следующие преимущества:

Корректирует звук автомобиля (усиливает или уменьшает).

Изменяет внешний вид. Если глушитель поржавел, то новая хромированная деталь – это один из способов замаскировать его.

Уменьшает запах выхлопа. Если глушитель короче, чем бампер, то через отверстия газы попадают в салон.

Безопасность. Поскольку аксессуар будет выступать за бампер, то во время езды задним ходом, если во что-то врезаться, пострадает более дешевый элемент тюнинга (но под угрозой и мотор, ведь часть удара придется на него).

Разновидности аксессуаров

Если вы собрались покупать насадку на глушитель автомобиля, то нужно знать, что детали тюнинга различаются между собой. Их классифицируют следующим образом:

Без вставок.

С активной или пассивной вставкой.

С резонатором.

С подсветкой.

Самые простые насадки – без вставок. Стоят они дешево, однако их качество вызывает сомнения. Каждый может купить и установить такую модель, однако, нужно быть готовым к тому, что долго он не прослужит.

Элемент с пассивной вставкой можно устанавливать в непосредственной близости от пластикатового отвеса кузова машины. Чтобы элемент не желтел, накладку покрывают слоем теплоизоляции. Насадки с активной вставкой могут менять звучание машины, а также предотвращают попадания в выхлопную трубу мусора извне.

Святящиеся накладки позволяют существенно изменить вид автомобиля в темное время суток. В комплекте со светящимся аксессуаром идет блок управления, это позволяет регулировать цвет и силу свечения.

Дешевые модели часто изготавливаются из низкосортного сырья, при этом маскируются под хромированные детали при помощи обычной краски. Однако в документах на деталь должен быть указан материал, поэтому стоит внимательно изучать бумаги перед покупкой насадки.

На первый взгляд может показаться, что насадка на глушитель это простой и даже незаметный элемент тюнинга. Однако это далеко не так, кроме эстетических функций у нее могут быть и вполне практичные задачи. При том, что цена такого аксессуара достаточно невысокая.