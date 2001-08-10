Где применяют камень песчаник

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Песчаник представляет собой сцементированную зернистую осадочную породу. В его основе находится песок из шпатов, глауконита, слюды, кварца и других минералов. Глинистые породы относят к низкосортным камням, так как они быстро разрушаются. А кремниевый или кварцевый песчаник отличается максимальной устойчивостью к атмосферным условиям и огню.

Виды и цвета

В зависимости от размера слоев камень песчаник бывает двух видов:

Пластушка. Раскалывается на нетолстые пластины и имеет неровную поверхность. Плитняк. Он более прочный и гладкий, имеет кольцеобразный узор, напоминающий рисунок на спиленном дереве. При давлении раскалывается на пластины толщиной от 1,5 до 10 сантиметров.

Рисунок на сколах камня никогда не повторяется из-за многообразия наложения минералов. По окрасу камень бывает желтым, серым, красным, зеленым и синим. В декоративной отделке чаще используется натуральный песчаник с равномерно распределенным цветом.

Применение

Плитняк используется для выкладки садовых дорожек и отделки фасадов зданий. Из песчаника изготавливают камины, подоконники, ограждения, заборы, фасадную и облицовочную плитку, а также:

детские ортопедические коврики;

брусчатку;

ступеньки;

каскады водопадов;

наполнители для штукатурок, цементных растворов и бетона;

фундаменты;

альпийские горки.

Среди изделий из песчаника выделяют садовые скульптуры, создают горшки для растений, высаживаемых в гибридных террариумах. Плитняк ценится в разных отраслях производства, потому что сохраняет качество в течение 50 лет эксплуатации, не реагирует на строительные вещества, кислоты и щелочи, экологичен. Кроме того, минерал не накапливает радиацию и пропускает воздух.

Свойства песчаника

Камень устойчив к перепадам температур, сохраняет тепло и прохладу в помещении в зимний и летний период. Песчаник природного происхождения может заменить более мягкий ракушечник, и при этом стоит дешевле гранита. Плотность камня составляет 2250-2670 кг/м3, а водопоглощение до 1,57%, благодаря чему минерал практически не впитывает влагу.

Камень песчаник – материал, используемый в разных отраслях производства. В строительной сфере ценится плитняк за счет высокой прочности, обеспечивающей долгий срок службы. Разновидность песчаника – пластушка, имеет иные свойства, ее поверхность неровная, а при расколе образуются тонкие пластины.