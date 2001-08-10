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Где применяют камень песчаник
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Песчаник представляет собой сцементированную зернистую осадочную породу. В его основе находится песок из шпатов, глауконита, слюды, кварца и других минералов. Глинистые породы относят к низкосортным камням, так как они быстро разрушаются. А кремниевый или кварцевый песчаник отличается максимальной устойчивостью к атмосферным условиям и огню.
Виды и цвета
В зависимости от размера слоев камень песчаник бывает двух видов:
- Пластушка. Раскалывается на нетолстые пластины и имеет неровную поверхность.
- Плитняк. Он более прочный и гладкий, имеет кольцеобразный узор, напоминающий рисунок на спиленном дереве. При давлении раскалывается на пластины толщиной от 1,5 до 10 сантиметров.
Рисунок на сколах камня никогда не повторяется из-за многообразия наложения минералов. По окрасу камень бывает желтым, серым, красным, зеленым и синим. В декоративной отделке чаще используется натуральный песчаник с равномерно распределенным цветом.
Применение
Плитняк используется для выкладки садовых дорожек и отделки фасадов зданий. Из песчаника изготавливают камины, подоконники, ограждения, заборы, фасадную и облицовочную плитку, а также:
- детские ортопедические коврики;
- брусчатку;
- ступеньки;
- каскады водопадов;
- наполнители для штукатурок, цементных растворов и бетона;
- фундаменты;
- альпийские горки.
Среди изделий из песчаника выделяют садовые скульптуры, создают горшки для растений, высаживаемых в гибридных террариумах. Плитняк ценится в разных отраслях производства, потому что сохраняет качество в течение 50 лет эксплуатации, не реагирует на строительные вещества, кислоты и щелочи, экологичен. Кроме того, минерал не накапливает радиацию и пропускает воздух.
Свойства песчаника
Камень устойчив к перепадам температур, сохраняет тепло и прохладу в помещении в зимний и летний период. Песчаник природного происхождения может заменить более мягкий ракушечник, и при этом стоит дешевле гранита. Плотность камня составляет 2250-2670 кг/м3, а водопоглощение до 1,57%, благодаря чему минерал практически не впитывает влагу.
Камень песчаник – материал, используемый в разных отраслях производства. В строительной сфере ценится плитняк за счет высокой прочности, обеспечивающей долгий срок службы. Разновидность песчаника – пластушка, имеет иные свойства, ее поверхность неровная, а при расколе образуются тонкие пластины.
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