Как убрать запах в платяном шкафу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Затхлый запах в шкафу может появиться даже у самой аккуратной хозяйки. И эту проблему нужно быстро решать. Не думайте, что проблема свойственна только вещам, которые давно не носили. Если не предпринять действия по устранению причины возникновения запаха, он только усугубится.

Причины появления в шкафу запаха

Нужно разобраться, что привело к появлению в шкафу постороннего запаха.

Влажность. С понижением температуры на улице и при отсутствии отопления внутри квартиры происходит повышение влажности в помещении. Сырость – это хорошие условия для размножения грибка и плесени внутри шкафа. Плохая вентиляция. Если шкаф плотно набит одеждой, о вентиляции на полках не приходится говорить. О свежести одежды можно забыть. Длительное хранение. Запах появляется у одежды и белья, которыми долго не пользуются и не проветривают. Грязь и пыль. В шкафу со временем собирается пыль. Запах появляется также из-за хранения в шкафу влажной или грязной одежды. Насекомые. Моль, клещи – это частые поселенцы в квартирах, поэтому нужно периодически мыть и проветривать полки.

Как убрать запах

Нужно достать все вещи из шкафа и отсортировать – что-то в стирку, что-то на полки. Если все вещи имеют неприятный запах, придется все перестирать. Подушки следует проветрить, просушить на солнце и взбить. Одеяла и подушки рекомендуется раз в месяц проветривать.

Шкаф нужно осмотреть на следы плесени. Ее очаги смывают перекисью водорода или пищевой содой. После обработки шкаф просушивают. Даже если одежда пахнет нормально, ее все равно придется перестирать и положить в уже обработанный шкаф.

Если плесени в шкафу нет, его нужно вымыть водой, в которую добавляют моющее средство и столовый уксус (пропорция воды и уксуса 4:1). Остатки раствора с поверхности смывают чистой водой и насухо протирают тряпкой.

Теперь можно подумать над решением устранения причины появления затхлого запаха. Если он вызван повышенной влажностью, рекомендуется в шкафу разложить мешочки с силикагелем либо поваренной солью. Периодически такие средства меняют на свежие. Никакие ароматизаторы не уберут запах, если не устранять причину его возникновения.

Если полки плотно забиты одеждой и поэтому плохо пахнут, придется пересмотреть организацию пространства. Периодически нужно перекладывать одежду и белье, проветривая их.

Насекомых вытравливают специальными средствами из шкафа. С пылевыми клещами дело обстоит сложнее – достаточно регулярно протирать полки и стенки в шкафу, собирая скопившуюся пыль.

Еще один немаловажный момент: неприятный запах может быть вызван материалами, из которых был собран шкаф. Старые шкафы из фанеры и ДСП со временем начинают сильно пахнуть клеем. К сожалению, с таким шкафом лучше расстаться, чтобы решить проблему с затхлым запахом одежды.

Ароматизаторы для платяного шкафа

Чтобы не только сохранить чистоту шкафа, но и придать одежде благоухание, рекомендуется использовать различные ароматные средства:

Ароматические салфетки и саше;

Ароматизированные вешалки, которые могут быть средством для отпугивания моли;

Куски душистого мыла, разложенные в перфорированные коробки;

Аромасвечи, расставленные на полках;

Пустой флакон от духов или туалетной воды;

Емкость с кофейными зернами или сушенной лавандой;

Ватный шарик, на который капнули пару капель эфирного масла.

Если вы избегаете ярких ароматов, а запахи нужно удалять, можно использовать льняные мешочки, внутрь которых насыпают активированный уголь.

Также рекомендуется организовать хранение вещей так, чтобы чистая и ношеная одежда находилась на разных полках.

Источник: https://wanttosew.ru/vykrojki/