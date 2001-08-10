Как убрать запах в платяном шкафу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Затхлый запах в шкафу может появиться даже у самой аккуратной хозяйки. И эту проблему нужно быстро решать. Не думайте, что проблема свойственна только вещам, которые давно не носили. Если не предпринять действия по устранению причины возникновения запаха, он только усугубится.
Причины появления в шкафу запаха
Нужно разобраться, что привело к появлению в шкафу постороннего запаха.
- Влажность. С понижением температуры на улице и при отсутствии отопления внутри квартиры происходит повышение влажности в помещении. Сырость – это хорошие условия для размножения грибка и плесени внутри шкафа.
- Плохая вентиляция. Если шкаф плотно набит одеждой, о вентиляции на полках не приходится говорить. О свежести одежды можно забыть.
- Длительное хранение. Запах появляется у одежды и белья, которыми долго не пользуются и не проветривают.
- Грязь и пыль. В шкафу со временем собирается пыль. Запах появляется также из-за хранения в шкафу влажной или грязной одежды.
- Насекомые. Моль, клещи – это частые поселенцы в квартирах, поэтому нужно периодически мыть и проветривать полки.
Как убрать запах
Нужно достать все вещи из шкафа и отсортировать – что-то в стирку, что-то на полки. Если все вещи имеют неприятный запах, придется все перестирать. Подушки следует проветрить, просушить на солнце и взбить. Одеяла и подушки рекомендуется раз в месяц проветривать.
Шкаф нужно осмотреть на следы плесени. Ее очаги смывают перекисью водорода или пищевой содой. После обработки шкаф просушивают. Даже если одежда пахнет нормально, ее все равно придется перестирать и положить в уже обработанный шкаф.
Если плесени в шкафу нет, его нужно вымыть водой, в которую добавляют моющее средство и столовый уксус (пропорция воды и уксуса 4:1). Остатки раствора с поверхности смывают чистой водой и насухо протирают тряпкой.
Теперь можно подумать над решением устранения причины появления затхлого запаха. Если он вызван повышенной влажностью, рекомендуется в шкафу разложить мешочки с силикагелем либо поваренной солью. Периодически такие средства меняют на свежие. Никакие ароматизаторы не уберут запах, если не устранять причину его возникновения.
Если полки плотно забиты одеждой и поэтому плохо пахнут, придется пересмотреть организацию пространства. Периодически нужно перекладывать одежду и белье, проветривая их.
Насекомых вытравливают специальными средствами из шкафа. С пылевыми клещами дело обстоит сложнее – достаточно регулярно протирать полки и стенки в шкафу, собирая скопившуюся пыль.
Еще один немаловажный момент: неприятный запах может быть вызван материалами, из которых был собран шкаф. Старые шкафы из фанеры и ДСП со временем начинают сильно пахнуть клеем. К сожалению, с таким шкафом лучше расстаться, чтобы решить проблему с затхлым запахом одежды.
Ароматизаторы для платяного шкафа
Чтобы не только сохранить чистоту шкафа, но и придать одежде благоухание, рекомендуется использовать различные ароматные средства:
- Ароматические салфетки и саше;
- Ароматизированные вешалки, которые могут быть средством для отпугивания моли;
- Куски душистого мыла, разложенные в перфорированные коробки;
- Аромасвечи, расставленные на полках;
- Пустой флакон от духов или туалетной воды;
- Емкость с кофейными зернами или сушенной лавандой;
- Ватный шарик, на который капнули пару капель эфирного масла.
Если вы избегаете ярких ароматов, а запахи нужно удалять, можно использовать льняные мешочки, внутрь которых насыпают активированный уголь.
Также рекомендуется организовать хранение вещей так, чтобы чистая и ношеная одежда находилась на разных полках.
Источник: https://wanttosew.ru/vykrojki/
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