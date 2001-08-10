Коробка передач вашего Golf сломалась?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Коробка передач на вашем Volkswagen Golf уже не работает так как раньше? Как правило, симптомы износа трансмиссии одинаковы для разных моделей автомобилей. Треск при переключении передач или постоянный глухой «храп», а в худшем случае переключение становится просто невозможным. В случае возникновения одного из этих случаев необходимо как можно скорее устранить проблему, чтобы уменьшить ущерб от поломки.

Какие трансмиссии устанавливались на Volkswagen Golf?

Немецкий бренд Volkswagen оснастил свои автомобили Golf несколькими типами коробок передач, чтобы охватить широкую аудиторию, как это было сделано со знаменитым Scirocco. Таким образом, Golf может быть оборудован как 5-ступенчатой МКПП, так и стандартной АКПП для моделей начального и среднего ценового диапазона. Для более спортивных моделей этой линейки, таких как Golf GTI или «знойный» Golf R, были применены технологии нового уровня с 6-ступенчатой механической коробкой передач, чтобы удовлетворить тех, кто ностальгирует по ощущениям прошлого, или роботизированной коробкой передач DSG, чтобы порадовать энтузиастов высоких технологий.

Начиная с Golf 5 поколения, почти все автомобили оснащены механической 6-ступенчатой коробкой передач или знаменитой роботизированной коробкой передач DQ 250, известной своим молниеносным временем реакции и повышенным КПД. Однако у этой технологии есть и обратная сторона, когда дело доходит до ремонта DSG, который становится более сложным.

Можно ли заменить коробку передач в Volkswagen Golf?

После многих километров пробега, все, включая трансмиссию, изнашиваются - это нормальное явление. Многие компоненты трансмиссии вступают в трение, чтобы выбрать передаточное число и передать крутящий момент на ведущие колеса, что приводит к долговременной усталости металла.

Поэтому, даже если у вас есть некоторые знания по этому вопросу, всегда предпочтительнее воспользоваться услугами автомобильного профессионала для капитального ремонта или замены автоматической коробки передач. Такая операция требует не только опыта, но и подходящих инструментов, с которыми далеко не легко справиться. С роботизированными коробками, такими как DSG, иногда необходимо перепрограммировать ЭБУ для корректной работы гидроблока после капитального ремонта.

Безусловно, лучшее решение - купить коробку, полностью восстановленную на ремонтном заводе за пол цены от новой. Это безопасное вложение, поскольку из соображений качества используются только 100% оригинальные детали для каждой контрактной коробки.

В контрактной коробке все компоненты тщательно проверены и очищены, чтобы обеспечить производительность, аналогичную заводской, но по более низкой цене. На такой агрегат обычно дается 12-месячная гарантия, чтобы получить максимальную выгоду от покупки. Честная СТО всегда сообщает честный пробег с максимальной прозрачностью.

В каких случаях возможен только ремонт?

Если в данный момент на складах нет коробки для замены, ее придется ремонтировать. В этом случае достаточно снять трансмиссию, слить масло, надежно закрепить ее на поддоне, чтобы перевозчик мог безопасно доставить ее в мастерскую. Отремонтированная коробка будет отправлена обратно клиенту, плюс предоставлена гарантия на 1 год. Ремонт АКПП с гарантией является компромиссным решением по сравнению с заменой на новую или б/у.

Как продлить срок службы АКПП?

В маркетинговых целях дилеры не любят упоминать о необходимости регулярного технического обслуживания АКПП, но лучше всегда помнить о замене масла в коробке передач, чтобы продлить срок ее службы. Не забывайте менять трансмиссионное масло каждые 50 000 км или 2 года, чтобы оно всегда было жидким. Если вы хотите понять, нужна ли вашей коробке передач замена масла, просто вытяните щуп и внимательно посмотрите на цвет ATF-жидкости. Если он черный из-за металлической стружки, вам следует подумать о замене масла в АКПП ближайшее время.

В заключение нужно сказать: коробку передач Volkswagen Golf рано или поздно придется менять, даже если этот автомобиль является эталоном с точки зрения надежности в своем классе. При малейшем подозрительном шуме или затруднительном переключении, не забудьте немедленно устранить проблему, чтобы уменьшить свой финансовый ущерб, связанный с ремонтом или восстановлением трансмиссии. Предпочтительно пользоваться услугами профессионала, так как автоматическая трансмиссия представляет собой сложный агрегат, требующий соответствующего оборудования и инструментов для ремонта.

С этой целью сервисные центры по ремонту АКПП предлагают широкий спектр услуг от замены коробки передач до ее ремонта. Специалисты будут рады помочь вам после диагностики вашего автомобиля и предложить вам наилучшее решение.