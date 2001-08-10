На Сахалине полицейский пойдёт под суд за взятки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области завершено предварительное следствие по обвинению сотрудника ГИБДД в злоупотреблении своими должностными полномочиями при оформлении водительских удостоверений и получении взяток за их незаконную выдачу, сообщили ТИА «Острова» в региональном следственном управлении.

По версии следствия, обвиняемый с августа 2021 года по январь 2022 года из личной заинтересованности, а также за взятки на общую сумму 240 тысяч рублей обеспечил незаконную выдачу 6-ти водительских удостоверений.

В настоящее время обвиняемый уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным УФСБ России по Сахалинской области и отделом собственной безопасности УМВД России по Сахалинской области.

По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение, и оно направлено в суд, для рассмотрения по существу.

В отношении взяткодателей и посредников также возбуждены уголовные дела, в ходе предварительного следствия их действиям будет дана оценка по ст. 291 УК РФ (дача взятки).