На Сахалине пройдет фестиваль пляжного волейбола

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 17 по 19 июля в Углегорске состоится IV региональный фестиваль пляжного волейбола «Под сахалинским небом». Яркие и зрелищные соревнования традиционно примет зона отдыха «Солнечный берег». Организаторы включили в программу шесть номинаций, что даст шанс побороться за победу спортсменам любого уровня – от новичков до профессионалов.

В номинациях «юниоры до 18 лет», «юниорки до 18 лет», «мужчины», «женщины» и «микст» команды будут состоять из двух человек. В номинации «семейный 4х4» состав расширяется до четырёх участников. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, 17 июля пройдут встречи среди юниоров и юниорок, 18 июля состоится предварительный этап, а 19 июля определят финалистов и победителей во всех категориях.

Помимо соревнований гостей и участников фестиваля ожидают творческие выступления от местных коллективов. Главный партнёр мероприятия ООО «ВГК» проведёт лотерею с призами для зрителей и спортсменов. Организаторы приглашают всех желающих поболеть за участников и провести выходные на «Солнечном берегу».