Тихоокеанское
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11:55, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские коммунальщики завоевали шесть медалей на Всероссийском фестивале ГТО

Сахалинские коммунальщики завоевали шесть медалей на Всероссийском фестивале ГТО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Команда АО «Сахалинская коммунальная компания» достойно выступила на Всероссийском фестивале ГТО среди трудовых коллективов, муниципальных и государственных служащих. Спортсмены завоевали шесть медалей – по две каждого достоинства. Соревнования прошли в городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа и собрали 232 участника из 26 регионов России.

В личных дисциплинах сахалинцы показали высокие результаты. Татьяна Слепец одержала победу в стрельбе из электронного оружия, а Екатерина Ким стала бронзовым призёром в этом же виде программы. В упражнении на гибкость лучший результат продемонстрировала Наталья Константинова. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, серебряные награды заработали Марат Ахматханов и Олег Судаков.

В многоборье бронзовую медаль взяла Наталья Константинова – она стала единственной представительницей команды, которая поднялась на пьедестал дважды. Сборная СКК вошла в число сильнейших среди трудовых коллективов страны. Спортсмены вернутся домой с шестью наградами разного достоинства.

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