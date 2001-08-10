Сахалинские коммунальщики завоевали шесть медалей на Всероссийском фестивале ГТО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Команда АО «Сахалинская коммунальная компания» достойно выступила на Всероссийском фестивале ГТО среди трудовых коллективов, муниципальных и государственных служащих. Спортсмены завоевали шесть медалей – по две каждого достоинства. Соревнования прошли в городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа и собрали 232 участника из 26 регионов России.

В личных дисциплинах сахалинцы показали высокие результаты. Татьяна Слепец одержала победу в стрельбе из электронного оружия, а Екатерина Ким стала бронзовым призёром в этом же виде программы. В упражнении на гибкость лучший результат продемонстрировала Наталья Константинова. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, серебряные награды заработали Марат Ахматханов и Олег Судаков.

В многоборье бронзовую медаль взяла Наталья Константинова – она стала единственной представительницей команды, которая поднялась на пьедестал дважды. Сборная СКК вошла в число сильнейших среди трудовых коллективов страны. Спортсмены вернутся домой с шестью наградами разного достоинства.