Юные сахалинцы разыгрывают награды

III этап Всероссийских соревнований «Кожаный мяч – Школьная футбольная лига» стартовал в Южно-Сахалинске – юные футболисты разыгрывают награды на базе учебно-тренировочного центра «Восток». Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, в соревнованиях участвуют мальчики и девочки в двух возрастных категориях: до 13 лет и до 15 лет. Звание сильнейших оспаривают команды из 13 населённых пунктов – Холмска, Южно-Курильска, Поронайска, Тымовского, Южно-Сахалинска, Долинска, Углегорска, Ноглик, Смирных, Александровска-Сахалинского, Невельска, Быкова, Сокола Долинского района, а также Троицкого Анивского района.

В первый день соревнований, 23 апреля, в борьбу вступили мальчики двух возрастов – 11–12 лет и 13–14 лет. Организаторы продолжают игры и завтра: старшая группа мальчиков начнёт встречи в 9:00, младшая – в 13:30. Девочки 2014–2015 годов рождения сыграют в 15:00, а их сверстницы 2012–2013 годов рождения – в 15:40.

Организаторы установили свободный вход для зрителей – поболеть за юных спортсменов может любой желающий. Соревнования продлятся до определения победителей во всех возрастных группах.