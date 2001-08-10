Юные сахалинцы разыгрывают награды "Кожаного мяча"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
III этап Всероссийских соревнований «Кожаный мяч – Школьная футбольная лига» стартовал в Южно-Сахалинске – юные футболисты разыгрывают награды на базе учебно-тренировочного центра «Восток». Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, в соревнованиях участвуют мальчики и девочки в двух возрастных категориях: до 13 лет и до 15 лет. Звание сильнейших оспаривают команды из 13 населённых пунктов – Холмска, Южно-Курильска, Поронайска, Тымовского, Южно-Сахалинска, Долинска, Углегорска, Ноглик, Смирных, Александровска-Сахалинского, Невельска, Быкова, Сокола Долинского района, а также Троицкого Анивского района.
В первый день соревнований, 23 апреля, в борьбу вступили мальчики двух возрастов – 11–12 лет и 13–14 лет. Организаторы продолжают игры и завтра: старшая группа мальчиков начнёт встречи в 9:00, младшая – в 13:30. Девочки 2014–2015 годов рождения сыграют в 15:00, а их сверстницы 2012–2013 годов рождения – в 15:40.
Организаторы установили свободный вход для зрителей – поболеть за юных спортсменов может любой желающий. Соревнования продлятся до определения победителей во всех возрастных группах.
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:55 Сегодня Тело мужчины обнаружили на берегу залива Терпения
10:56 Сегодня В Южно-Сахалинске обсудили некрасовский вопрос "Кому на Руси жить хорошо"
09:07 Сегодня Сахалинцев приглашают на хоккейный матч между "Динамо" и правительством Сахалинской области
09:02 Сегодня В Невельске жильцам пришлось выбегать на улицу из горящего дома
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
13:56 17 Апреля Сахалинец украл с витрина бутылку виски за 13 500 рублей
14:05 16 Апреля Сейсмологи зафиксировали землетрясение в 110 километрах от Северо-Курильска
09:18 17 Апреля Гостей сахалинского зоопарка познакомят с саймири и северными оленями
12:18 7 Апреля Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
10:32 23 Марта Южно-сахалинские школьники предложили, как спасти планету
09:19 9 Апреля Житель Северо-Курильска собрал в гараже арсенал японского оружия
Выбор редакции
- 10:56 Сегодня В Южно-Сахалинске обсудили некрасовский вопрос "Кому на Руси жить хорошо"
- 12:57 Вчера Генацвале, "Гиорги" продолжает радовать вас яркими событиями
- 10:32 Вчера На Сахалине завершилась Зимняя футбольная лига-2026
- 10:48 21 Апреля Сахалинские школьники спроектировали автоматизированную линию по переработке картона
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
